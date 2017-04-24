В ролике в пикантной постельной сцене можно увидеть известную российскую актрису Светлану Ходченкову. Как ранее сообщали российские СМИ, речь идет о клипе на песню, "Ты просто космос, Стас". Роль главного героя песни сыграл актер Антон Филипенко. Поклонники "Ленинграда" уже заинтригованы, так как режиссером клипа стала Анна Пармас, снимавшие видео на такие песни как "Экспонат", "ЗОЖ", "V.I.P.", "В Питере пить", ставшие хитами в Сети.
ВИДЕО: Ходченкова сыграла страстный секс для Шнурова(2)
Foto: Kadrs no video
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях тизер нового клипа, который выйдет 24 апреля.
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