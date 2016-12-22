На официальном YouTube-канале передачи The Graham Norton Show опубликован отрывок беседы знаменитостей, в котором они обсуждают неловкие ситуации, когда их узнавали на улице или в ресторанах. По словам Уилла Смита, однажды с ним заговорила женщина в глухой деревне в Мозамбике.

"Мы снимали там одну из сцен фильма "Али" в удаленной от центра деревне, где не было даже электричества. И тут женщина, стиравшая белье в реке, крикнула мне: "Эй, Большой Уилли!", — рассказал Уилл Смит. "Возможно, на ее языке это значит не то, что ты подумал", — пошутила британская актриса Хелен Миррен.

Затем Смит рассказал, что самое неприятное – это когда к нему подходят знакомиться в общественном туалете. "Вы же понимаете, что это не лучшее место для знакомства? Пожалуйста, больше так не делайте", — сказал звезда "Людей в черном". Собеседники Смита заявили, что каждый из них оказывался в похожей ситуации.

"Ты стоишь в очереди в туалет, и тут тебя узнают. В результате все окружают тебя и начинают с тобой общаться. А когда ты, наконец, оказываешься в кабинке, новые знакомые слушают, чем ты там занимаешься. Это ужасно", — сказала Миррен.