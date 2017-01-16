Сольный концерт одного из самых востребованных российских исполнителей Григория Лепса в "Арена Рига" перенесен с 19 марта на 9 апреля.

Перенос концерта в Риге с марта на апрель связан с изменением гастрольного графика артиста. Все купленные билеты действительны для посещения концерта в новую дату. Организаторы приносят извинения за причиненные неудобства.

Григорий Лепс с особой теплотой относится к Риге и к замечательной латвийской публике. Артист сожалеет, что именно этот город затронули изменения его графика и надеется, что все зрители, уже купившие билеты, смогут посетить концерт в "Арена Рига" 9 апреля.

В случае, если вы не можете посетить мероприятие в связи с переносом даты, деньги за билеты, купленные в сети "BIĻEŠU SERVISS", можно вернуть c 13 января по 26 марта, заполнив анкету на сайте "BIĻEŠU SERVISS". Дополнительная информация по телефону 67325577

Григорий Лепс — певец со своей харизмой и энергетикой. Удивительный по тембру и диапазону голос, экспрессия исполнения и наполненные глубоким смыслом песни — вот то, что делает творчество артиста действительно уникальным. Он брутальный и романтичный, бескомпромиссный и сентиментальный.

Григорий Лепс один из тех исполнителей, который может позволить себе творческие эксперименты, его песни сложно ограничить какими-то конкретными стилистическими или тематическими рамками.

Концерт в Риге 9 апреля не обойдется без премьер: по случаю своего 55-летия Лепс исполнит новые композиции. Обязательно прозвучат и его суперхиты прошлых лет.