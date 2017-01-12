1 февраля в Риге на сцене Дома конгрессов выступит популярный исполнитель русского шансона — Виктор Королев. Начало концерта - 19.30.

В концертной программе российского исполнителя прозвучат хиты разных лет: "Букет из белых роз", "За твою красивую улыбку", "Пьяная вишня", "Не стану ждать на берегу", "Базар-вокзал" и другие шлягеры.

Среди его песен есть и красивые лирические композиции, и зажигательные танцевальные хиты. Позитивный посыл творчества Виктора Королева, его обаяние и темперамент, эмоциональность и красивый выразительный голос подарили талантливому артисту любовь поклонников.

На счету Королева около двух десятков полноценных студийных альбомов. Музыкант успешно гастролирует по городам России и за ее пределами, является постоянным участником ежегодной национальной премии "Шансон года" в Кремле. Удостоен таких наград, как "Орден за вклад в культуру 2 степени", и премии радио "Питер – ФМ" и "Радио Шансон".

Виктор Королев родился в Тайшете (Иркутская область), с отличием окончил музыкальное училище по классу фортепиано. Служил в ракетных войсках, играл в штабном оркестре, учился в Театральном институте имени М.С.Щепкина, работал в музыкальном театре под руководством Юрия Шерлинга, после чего начал сольную карьеру. Также снялся в нескольких кинолентах и принял участие в ряде профессиональных конкурсов.

Билеты на концерт Виктора Королева можно приобрести в кассах Bilesu serviss и на сайте bilesuserviss.lv.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.