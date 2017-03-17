6 апреля в Риге выступит одна из самых популярных современных рок-групп России - Lumen. В клубе Melnā Piektdiena музыканты представят новую концертную программу в поддержку нового студийного альбома под названием "Хроника бешеных дней".

Тур в поддержку новой пластинки начался 17 февраля этого года и насчитывает порядка 40 концертов.

"Хроника бешеных дней" - восьмой студийный альбом Lumen, два трека с него уже знакомы слушателям: это антивоенные песни "Голоса мира" и "Истина". Текст первой был написан совместно с поклонниками, в записи приняли участие вокалисты команд-участников конкурса Rock Smena, в припевах можно услышать голоса вокалистов 18 групп из трех стран. В апреле песня возглавила хит-парад Нашего радио "Чартова дюжина". Клип на другую песню с альбома под названием "Истина" сразу после выхода попал в Топ-5 российского сегмента YouTube в категории "Музыка".

"Самое подходящее к альбому слово - мощный. Он вдохновлён рок-н-роллом, - говорит фронтмен Lumen Тэм Булатов. - По содержанию красной линией продолжается антивоенная тема. Сам стиль сложения новых текстов был отчасти вдохновлён творчеством группы Nirvana - много повторов одной строки или слова, больше образов, чем историй и линейных размышлений, хотя без этого, конечно, тоже не обошлось. "Хроника бешеных дней" очень риффовый альбом, в нем много "тяжёлых" песен. Надеюсь, что результат понравится нашим слушателям так же сильно, как нам самим".

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