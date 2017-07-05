Элина Гаранча и Хибла Герзмава впервые дадут совместный концерт

Две звезды. Две красавицы. Две примадонны, которым рукоплещут лучшие оперные театры мира. Вот уже с десяток лет имена Элины Гаранчи и Хиблы Герзмава на слуху у каждого любителя музыки, и их первое в Европе совместное выступление станет настоящим событием летнего сезона.

Меццо-сопрано Гаранча и сопрано Герзмава могли бы встретиться в нью-йоркской Метрополитен-Опера или лондонском Ковент-Гардене, в La Scala или Wiener Opera. Любая из легендарных площадок была бы счастлива принять такой дуэт. Но эта честь выпала юрмальскому залу "Дзинтари". Год назад Элина Гаранча дала здесь блистательный концерт с Дмитрием Хворостовским. Их ждал колоссальный успех, и это положило начало традиции – приглашать домой, в Латвию, лучших коллег по сцене. Практически друзей.

Оперные дивы, встретившиеся на гала-концерте "Классика на Дворцовой" в Санкт-Петербурге в 2014 году, ощутили родство душ и творческих устремлений. То, что Элина – с балтийских берегов, а Хибла появилась на свет в жаркой черноморской Абхазии, не разделяет их, а лишь добавляет ярких красок новому творческому союзу. Уже этой осенью Гаранча и Герзмава – принцесса Эболи и королева Елизавета в "Дон Карлосе" Верди – станут героинями спектакля Кшиштофа Варликовски в Opéra national de Paris.

Однако еще раньше, 11 июля, в "Дзинтари" прозвучат прекраснейшие оперные арии и дуэты в исполнении Элины Гаранчи и Хиблы Герзмавы. Сопровождать их выступление будет Фестивальный оркестр под управлением Карела Марка Шишона. В программу концерта, который проведет маэстро, войдут сочинения Беллини, Верди, Бизе, Массне и других композиторов.

Элина Гаранча

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Лучшее меццо-сопрано в истории нашей страны, Элина Гаранча еще во время учебы в Музыкальной академии исполняла ведущие партии в Латвийской Национальной опере. Мировая известность пришла к певице после первого же ее появления на Зальцбургском фестивале в 2003 году. Прославленный лейбл Deutsche Grammophon за 10 лет выпустил семь сольных альбомов Гаранчи, причем три из них получили главную награду звукозаписывающей индустрии Германии -- ECHO Klassik Award. Элина была дважды награждена Большим музыкальным призом Латвии (2000, 2010). В 2010-м ее назвали "Певицей года" MIDEM Classical и Musical America. Нью-Йорк и Милан, Вена и Париж, Берлин и Лондон, Мюнхен и Барселона – ни один город не устоял ее перед ее божественным голосом и невероятной сценической притягательностью.

Хибла Герзмава

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Она была первой из вокалистов, сумевших не только победить на Конкурсе имени Чайковского, но и взять Гран-при. А ведь к тому времени Хибла Герзмава пела только шесть лет – ее предыдущее музыкальное образование было посвящено фортепиано и органу… Прирожденная примадонна, Хибла с ранней молодости связала свою творческую судьбу с Московским музыкальным театром имени Станиславского и Немировича-Данченко, став главным сокровищем его оперной труппы. Голос Хиблы безупречен – это полетное, великолепно окрашенное по всему диапазону лирическому сопрано, которое приводит в восторг публику Метрополитен-опера, Парижской Национальной оперы, "Ковент-Гардена", La Scala, Большого театра и Мариинки – всех музыкальных домов, которым удается заполучить Герзмава на гастроли.

Карел Марк Шишон

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Главный дирижер Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern и офицер ордена Британской империи, Карел Марк Шишон покоряет публику изумительной музыкальностью и темпераментом. Его ангажируют Метрополитен-опера, Венская государственная опера, Deutsche Oper Berlin, Bayerisches Staatsoper Munich, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Real Madrid и Gran Teatre del Liceu Barcelona, он выступает с превосходными оркестрами, от Royal Concertgebouw Orchestra и London Symphony Orchestra до Российского Национального оркестра и токийского NHK Symphony Orchestra. Нашим слушателям повезло: несколько сезонов подряд (2009-2012) этот талантливый англичанин возглавлял Латвийский Национальный симфонический оркестр и подарил аудитории множество незабываемых художественных впечатлений.

Устроитель концерта Элины Гаранчи, Хиблы Герзмава и Фестивального оркестра под управлением маэстро Карела Марка Шишона – компания ART Forte. Концерт включен в программу мероприятий фонда "Балтийские музыкальные сезоны" и проходит при поддержке Государственного фонда культурного капитала Латвии и компании "Уралкалий". Генеральный информационный партнер – Первый Балтийский канал. Информационный партнер – портал Delfi.

Билеты можно приобрести в кассах концертного зала "Дзинтари" и сети "Biļešu Paradīze", www.bilesuparadize.lv