Приглашенный лектор Русского музея и автор многих публикаций об искусстве, работающая в Государственном Эрмитаже Светлана Ершова расскажет рижанам о женщинах, которые были музами и вдохновительницами великих художников, а также о символизме в искусстве.

23 марта в 17.00 в музее Романа Суты и Александры Бельцовой и 25 марта, суббота в 12.00 в конференц-зале банка Rietumu – лекция "Амазонки искусства. ХХ век"

В историю искусства женщины, как правило, входили в роли муз, героинь, вдохновительниц и спутниц великих художников. Лишь немногие смогли заявить о себе как о создателях собственных произведений, и только XX век вывел женщину-художника на авансцену творческой жизни. Их непростые творческие и личные судьбы, темы и образы их искусства станут предметом новой лекции из цикла "Образ женщины в искусстве".

24 марта в 18.00 в конференц-зале банка Rietumu – лекция "Искусство неизреченных тайн. Символизм".

Символисты открыли для искусства мир мечтаний, грез и смутных желаний, мир глубоко субъективных переживаний, томлений и страхов, невыразимых чувствований, предощущений и гениальных прозрений. Все, что только предстояло пережить и испытать человечеству в XX веке, было предсказано ими задолго до его наступления. И все же, их творения и сегодня полны манящих и неуловимых загадок, окутанных пряным ароматом символистского сна.

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