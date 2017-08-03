Объявлена программа августа Origo Summer Stage

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Foto: Publicitātes foto Летняя прлощадка бесплатных концертов на Привокзальной площади Origo Summer Stage объявила о мероприятиях последнего месяца лета. Уже сегодня состоится концерт группы Astro'n'out и Айи Андреевой. 4 августа в 18.00 на сцену выйдет Йоланта Гулбе-Пашкевича с джазовой программой Fly Love. 11 августа на площадке ждут поклонников классики - там состоится концерт Латвийского Национального симфонического оркестра. Полная программа концертов: 3 августа - Astro'n'out, Айя Андреева 4 августа - Йоланта Гулбе-Пашкевича с концертной программой Fly Love 10 августа - Нормундс Рутулис с программой Vēl viens laimīgs rīts ("Еще одно счастливое утро") 11 августа - Латвийский Национальный симфонический оркестр. Дирижер – Андрис Пога. "Восьмая симфония" и "Славянский танец (соль минор)" Антонина Дворжака 12 августа - Открытие хоккейного турнира Latvijas Dzelzceļa kauss 2017: Fakts и группа Dzelzs Vilks 18, 19 и 20 августа - Концерт Праздника Риги Dziesmu tilti ("Песенные мосты") 25 августа - Закрытие 8-го сезона Origo Summer Stage: The Ludvig и Chris Noah (Крист Индришонокс)

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