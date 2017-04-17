28 апреля в 18 часов в книжном кафе Polaris в рамках мероприятия “Писатель рассказывает о писателе” с открытой лекцией выступит российский прозаик Анна Матвеева.

Анна Матвеева (Екатеринбург, Россия) - автор произведений "Девять девяностых", "Перевал Дятлова", "Горожане", "Подожди, я умру — и приду", "Завидное чувство Веры Стениной", "Призраки оперы", "Лолотта" - прочтет рижанам лекцию о "королеве русского юмора" Тэффи (Надежде Александровне Лохвицкой).

"Тэффи люблю нежно еще со школьных лет. В университетские времена прочитала все, что только можно было - как раз тогда ее активно издавали. О Тэффи же я написала эссе для проекта "Литературная матрица. Учебник написанный писателями, - говорит писательница. - Мне кажется, что сегодня Тэффи незаслуженно забыта. Хочу восстановить справедливость и поделиться тем, что знаю, что поняла об этом великом писателе. Я обязательно прочту один из рассказов Тэффи вслух".

Вход свободный.