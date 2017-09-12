15 сентября в 18:00 в кафе книжного магазина Polaris (т/ц Domina Shopping) состоится творческий вечер поэтессы и барда Евгении Ошурковой (Латвия) и поэта, эссеиста Владимира Френкеля (Израиль). Вечер, на котором прозвучат авторские стихи и песни, получил название "На осеннем пиру".

Евгения Ошуркова родилась и живет в Риге. Состояла в студии молодых литераторов при Союзе писателей Латвии. Ныне состоит в Балтийской гильдии поэтов. Стихи и переводы публиковались в сборниках "Вдохновение" (Москва), "Голоса" (Рига), "Тринадцатый зонтик" (Рига), "Светоч" (Рига), "Планета поэтов" (Рига), журналах "Даугава" и "Родник" (Рига), Северная Аврора (Санкт-Петербург). Выпустила авторский компакт-диск, её песни звучат по Латвийскому радио. Сотрудничает с бардовским объединением Риги. Состоит в "Гильдии поэтов" и принимает участие в ее творческих вечерах.

Владимир Френкель - бывший рижанин, сейчас живет в Иерусалиме, автор поэтических сборников, издававшихся в Риге и Иерусалиме. Родился в 1944 году в России, вырос в Риге, где жил с 1946 до 1987 года. В Риге вышла и первая его книга стихов "Земное небо" ("Лиесма", 1977), также он публиковался в журнале "Даугава". В 70-80-е гг. ХХ в. возглавлял студию молодых литераторов при Союзе писателей Латвии, публиковал стихи в рижских газетах и журналах, участвовал в семинаре по еврейской истории и культуре в Риге, в религиозно-философском семинаре в Ленинграде. Помимо публикаций в периодике Израиля, Латвии и Франции, в Риге вышли также книги Френкеля "Время пустыни" (ФИАМ, 1997), "Игра без правил" (Рига-Иерусалим) и "Городской пейзаж" (Рига).