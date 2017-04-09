18 ноября в "Арене-Рига" состотся популярное российское импровизационное шоу "ПрожекторПерисХилтон" с участием остроумных и ироничных телеведущих - Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Гарика Мартиросяна и Александра Цекало.

Четыре сезона программы "ПрожекторПерисХилтон" являлись одним из самых рейтинговых событий на российском Первом канале. Ежегодно "Прожектор" становился лауреатом премии "ТЭФИ" как лучшая информационно-развлекательная программа. Престижную статуэтку получали ведущие и сценаристы, а ролик "Скучаем! Скоро встретимся!" был отмечен в категории "Эфирный промоушн".

В этом году популярное шоу "ПрожекторПерисХилтон" не только вернулось на экран, но и перенесет свои импровизации на большую сцену. В легком, неформальном разговоре известные ведущие будут размышлять над новостями и событиями, прочитают и прокомментируют самые актуальные материалы из СМИ. Возможно, кто-то из зрителей в "Арена Рига" станет гостем за столом у ведущих. А завершится шо, по традиции, ударным музыкальным финалом.

Искрометные и хлесткие, провокационные и острые шутки, байки, экспромты - все это можно будет услышать и увидеть в "ПрожекторПерисХилтон" 18 ноября в "Арена Рига". Билеты - в кассах Bilesu serviss.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.