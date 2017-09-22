5 ноября в Риге в Доме Москвы состоится концерт-спектакль "Негасимый свет" в исполнении Юлии Снежиной и Евгения Южина, посвященный Валентине Толкуновой, Людмиле Гурченко и Евгению Мартынову.

Евгений Южин - петербургский певец и артист, лауреат множества международных конкурсов (в том числе "Романсиада-2007", "Весна романса-2006", "Italian magic" в Венеции и др.). Участник телепроекта "Главная сцена" на ТК "Россия". С 2007 года бессменный участник ежегодных гала-концертов "Звёзды Романсиады в Колонном зале" и "Звёзды Романсиады в Кремле".

Интерес к творчеству Евгения Южина растёт с каждым годом. Безукоризненный музыкальный вкус, культура речи в самом ведении концерта, удивительное проникновение в суть каждого произведения. Его богатый тембр, сильный чистый голос и выразительное исполнение, по словам самих слушателей, "проникают в душу и приводят в состояние счастья". Многочисленные почитатели таланта Евгения Южина называют его "золотым тенором России".

Юлия Снежина - лауреат международных конкурсов "Романсиада", "Весна романса", обладатель Премии Президента РФ - "Надежда России", звания "Мисс Романсиада".

Выступления артистки исполнены петербургского аристократизма, утончённости и силы, внутренней драматургии и психологизма каждого отдельного образа. Юлия - олицетворение своего родного города: интеллигентность, изысканное кокетство, сочетание нежности, невероятно гармоничной внешней и внутренней красоты; она - украшение любого концерта. Женственность и сочный тембр голоса завораживают с первых мгновений.

Концерт-спектакль 5 ноября в Доме Москвы - воспоминание о творчестве трех великих артистах 20-го века: певице Валентине Толкуновой, киноактрисе Людмиле Гурченко и композиторе Евгении Мартынове. Эти три имени незабвенны, их помнят и любят зрители, им подражают, на их уровень мастерства рaвняются молодые артисты. Три актёрские судьбы, наполненные радостями, печалями, взлётами и падениями, признанием публики и забвением, дружбой и предательством. Они переплетутся на сцене в один вечер, на котором мы вспомним их песни.

В концерте-спектакле "Негасимый свет" в исполнении Юлии Снежиной и Евгения Южина прозвучат популярные шлягеры "Лебединая верность", "Пять минут", "Алёнушка", "Стою на полустаночке" и другие. Начало концерта - 18.00.

Фото - пресс-служба организаторов концерта.