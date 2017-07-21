27 июля в галерее MuseumLV пройдёт вечер, посвященный журналисту и писательнице Татьяне Надальяк.

Татьяна родилась на Украине, высшее образование получила в Ленинграде, много лет жила на Чукотке. С 1992 года жила в Риге. Работала журналистом, редактором и главным редактором в различных журналах: "Ева и Адам", Kosmetik Baltikum, "Счастливые люди", "Стиль жизни", "Люблю!", "Vip Lounge", публиковалась в газетах "Час", "Суббота", "Вести", "Бизнес&Балтия", где писала на самые разнообразные темы.

С 2014 года она сконцентрировалась на творческой оценке пройденного жизненного пути, сделав его предметом свободного литературного творчества. Написала книгу "Азбука моей жизни", куда вошли самые важные для нее слова и понятия. На подходе были новые литературные труды, когда жизнь Татьяны трагически оборвалась.

Организаторы вчера памяти приглашают всех, кто помнит и любит Татьяну прийти на неформальную встречу, где будут показаны фото из семейного архива, прозвучат отрывки из неопубликованных произведений в исполнении актрисы театра им. А.Чехова Татьяны Лукашенковой, а самые близкие друзья поделятся историями из личной и профессиональной жизни Татьяны.

Желающих просят подтвердить свое присутствие у организаторов по тел. 26761846.