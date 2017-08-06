19 августа в клубе "First Мир" выступит британский диджей и музыкант, в прошлом - танцор и клавишник группы The Prodigy, в которой он принимал участие больше 10 лет.

В 2001 году Торнхилл покинул группу, чтобы сконцентрироваться на своей сольной карьере диджея. Его проект "Flight Crank" выпустил свой дебютный альбом в марте 2001 года, трэки в котором микшировались такими звёздами, как Maxim, Adamski, Lee Scratch Perry, Mad Professor and Genaside 2. Лирой создавал топовые ремиксы и продюссировал таких артистов, как David Grey, Moby и Dr Doom (KoolKeith) and Flint.

После его объединения с Dj Hyper появляется группа Hyper, снискавшая одобрение критиков по всему миру, где Торнхилл также исполняет роль вокалиста. В Англии музыкант пользуется большой популярностью, гастрольный список городов его выступлений напоминает электронное табло в аэропорту.

В настоящее время он работает вместе с немецким диджеем/продюсером Martin Horger (победитель двух номинаций Breakspoll 2014) в проекте Smash HiFi. В октябре 2016 вышел первый альбом "Order More Disorder" с вокалом от Kym Mazelle, Lexie Lee, Ka, Mc Sirreal и The Leggionares. Музыка из этого альбома была использована в рекламном ролике Kia в этом году.

В настоящее время Торнхилл продолжает писать музыку как для своих сольных проектов, так и для различных артистов и диджеев, таких как Darren Emerson, Maxim (Prodigy).