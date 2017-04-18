12 мая на сцене ночного клуба First впервые выступит нашумевшая группа "Грибы".

Группа состоит из основателя поп-лейбла Kruzheva Юрия Бардаша, рэперов 4atty и Симптом НЖН, и человека, известного как Корреспондент Радужный.

Еще полгода назад о них почти никто не знал, но уже осенью 2016 года киевская группа выпустила дебютный альбом "Дом на колесах" - и, по словам продюсеров, это самая популярная премьера альбома за историю соцсети "ВКонтакте".

А в марте 2017 году группа "Грибы" выпускает новый клип на песню "Тает Лёд", который в буквальном смысле слова взрывает интернет. За месяц на видео-сервисе Youtube клип был просмотрен более 45 миллионов раз, а число пародий на него уже исчисляется сотнями.

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