3 июня в рамках торжественного открытия цикла мероприятий "Балтийских музыкальных сезонов" на сцене "Дзинтари" выступит один из лучших и востребованных мировых дирижеров Риккардо Мути. В Юрмале он будет руководить оркестром имени Луиджи Керубини, в составе которого играют самые талантливые и яркие молодые музыканты Италии.

За годы своей карьеры Риккардо Мути выступал на самых известных сценах мира, дирижировал лучшими симфоническими оркестрами. Обладая невероятной харизмой и творческой смелостью, он не боится передать слушателям персональное видение классических постановок и интерпретировать их в своем особенном стиле.

Риккардо Мути родился в Неаполе в 1941 году и довольно рано начал играть на скрипке и фортепиано. Именно как пианист он окончил консерваторию Сан-Пьетро-а-Маджелла. Там же впервые соприкоснулся с дирижерским искусством, которое стал считать своим истинным призванием и развил его в Миланской консерватории имени Джузеппе Верди.

Критики неоднократно отмечали необыкновенную способность Мути чувствовать музыкальные произведения и тонко видеть нюансы исполнения других артистов. Непревзойденный талант позволил ему в течение 19 лет (1986-2005) оставаться художественным руководителем и главным дирижером знаменитого оперного театра "Ла Скала". Кроме того, Мути является кавалером целой россыпи престижных наград, в числе которых и самая большая премия в мире классической музыки — приз имени Биргит Нильссон — за "выдающийся вклад в развитие оперы и концертов", а также Grammy и многие другие.

Латвийским ценителям музыки имя Маэстро Мути знакомо по работам с местными звездами классической музыки — хором Латвийского радио, тенором Александром Антоненко и непревзойденной оперной дивой Элиной Гаранчей.

Свой оркестр им. Керубини Риккардо Мути создал в 2004 году из лучших молодых музыкантов Италии, выбранных в ходе сложнейшего творческого конкурса.

На сегодняшний день Риккардо Мути также руководит Чикагским симфоническим оркестром и является почетным дирижером Римской оперы.

Во время концерта в "Дзинтари" прозвучат 4-я симфония Шуберта, 5-я симфония Чайковского и работы Верди.

Билеты на концерты "Балтийских музыкальных сезонов" можно приобрести на сайте и в кассах оператора Biļešu paradīze. Цена билетов от 15 до 75 евро.