27 и 28 июля в Риге пройдет ежегодный джазовый фестиваль World Jazz Festival 2017. Организаторы уже сообщили, что в этом году среди гостей ожидается один из наиболее востребованных артистов Европы, итальянский соул-певец Марио Бионди.

Продолжая традиции, в этом году в течение двух дней в рамках фестиваля пройдут три концерта.

Марио Бионди обладает проникновенный голосом. В Риге музыкант исполнит песни из своего нового альбома, а также мировые хиты. Марион Бионди частый гость международных фестивалей. В этом году он впервые посетит Ригу.

Начатый в 2014 году музыкальный проект World Jazz Festival стал ежегодным фестивалем со своими традициями. В рамках фестиваля, Латвию посетили звезды джаза из Америки, Австралии, Европы и Африки: обладательница двух премий Grammy Кассандра Вилсон, трубач и вокалист Тиль Бреннер, саксофонист Игорь Бутман, африканский музыкант Хью Масекела, пианист Дэйв Грузин, легенда джаз-рока и фьюжн Ли Ритенаур, Стэнли Кларк, Боб Джеймс, а также самая титулованная вокальная группа Take 6, завоевавшая 10 премий Grammy.

Сейчас команда World Jazz Festival работает над программой и в ближайшее время представит ее.

Билеты на фестиваль World Jazz Festival 2017 можно приобрести в кассах Biļešu Serviss.