Laimīgo biļeti 22 gadus vecajam futbolistam uzdāvināja viņa krusttēvs.

Izlozes dienā O'Konora pārstāvētā komanda aizvadīja izbraukuma spēli Anglijas "Championship" līgas regulārajā čempionātā, kurā piekāpās "Middlesborough". "Mums bija spēle pirmdien vakarā, tāpēc domas par loteriju man bija pēdējā plānā," saka futbolists.

A rising Irish football star Kevin O'Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle🎉 pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04