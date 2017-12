51 gadu vecais Veā pārliecinoši uzvarējis vēlēšanās, iegūstot atbalstu 12 no 15 apgabaliem. Viņa oponents bija 73 gadus vecais līdzšinējais valsts viceprezidents Džozefs Boakai, kurš uzvarēja tikai divos no 15 vēlēšanu apgabaliem.

Veā būs šīs Rietumāfrikas valsts 25. prezidents.

Veā tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem Āfrikas futbolistiem. 1995. gadā viņu atzina par FIFA pasaules labāko futbolistu, un tajā gadā Veā ieguva arī "Ballon d'Or" kā labākais Eiropā spēlējošais futbolists, kļūstot par pirmo Āfrikas futbolistu, kurš ticis pie prestižajām balvām. Trīs reizes Veā atzīts par Āfrikas gada labāko futbolistu, bet 1996. gadā viņš ieguva Āfrikas Gadsimta labākā futbolista balvu.

Eiropas futbolā Veā debitēja 1988. gadā, kad pievienojās "Monaco". Vēlāk viņš spēlējis Parīzes "Saint Germain", "AC Milan", "Chelsea", "Manchester City" un Marseļas "Olympique" vienībās.

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017

— George Weah (@GeorgeWeahOff) December 26, 2017