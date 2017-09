Mūziķu duelis sporta erudīcijas spēlē 'Vai zini vairāk par Kreipānu?'

Foto: Kadrs no video

Viņi zina daudzu dziesmu vārdus, bet vai spēj atpazīt pašmāju sportistus? Kanāla 360TV sporta erudīcijas spēlē "Vai zini vairāk par Kreipānu?" šonedēļ cīņā par uzvaru "ringā" izies divas mūziķu komandas – Kārlis Būmeisters jeb Kaža un Ieva Sutugova. Viņiem pretim stāsies grupas "My Radiant You" solists Jāni Drīksna un Kaspars Pļaviņš no grupas "Colt." Kurš zinās vairāk par sporta skandāliem, bet kuram veiksies labāk papildspēlē, skaidrojot Latvijas populārākos sportistus?