Neapoles klubs "Naples" ir vieni no sīvākajiem Turīnas "Juventus" konkurentiem A sērijas čempionātā. Aizvadītajā sezonā neapolieši Itālijas čempionātā palika otrie, septiņus punktus aiz "Juventus", un Neapole savu attieksmi pret pretinieku jaunieguvumu Ronaldu nodemonstrējuši nepārprotami, laižot klajā tualetes papīru ar portugāļu futbolista foto.

Safe to say they're not big fans of Ronaldo in Naples 😂 pic.twitter.com/d7LgjpYj5Q— UNILAD Football (@UNILADFooty) July 18, 2018