Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo" uz savām mājas spēlēm "Arēnā Rīga" liegusi ieeju vienam no atpazīstamākajiem tēliem Raganai Jurčikam, kurš vairāk nekā 10 gadus ir viens no simboliem lielākajās Latvijas sporta spēļu sacensībās.

Kā portālam "Delfi" pastāstīja Jurčiks jeb īstajā vārdā Jurijs Pētersons, jau iepriekšējās sezonas beigās Rīgas "Dinamo" vadība bija netieši norādījusi un likusi saprast, ka Jurčikam esot jāmaina tēls, jo tas neesot labais tēls un it kā nesot neveiksmes. Ziemassvētku laikā Jurčiks saņēmis zvanu no Rīgas "Dinamo" valdes locekļa Zigmāra Priedes, kurš apsveikumu un laba vēlējumu Jaunajā gadā vietā atgriezies pie tēmas par raganas tēlu, ko vajagot mainīt. Viss bijis runu līmenī, bet pirms 2018. gada pirmās mājas spēles Jurčiks no citiem faniem uzzinājis, ka viņš "Arēnā Rīga" netikšot ielaists.

"Fanu kluba vadītāja bija aizgājusi uz "Arēnu Rīga" un uzzināja, ka apsargiem dots rīkojums mani neielaist maskā. Bez maskas es drīkstēju iet. Tas bija tik pēkšņi un negaidīti. Ja viņi vēl iepriekš būtu ar mani sazinājušies un brīdinājuši, bet nekas tāds nebija," portālam "Delfi" skaidroja Pētersons. "Viņi nez kāpēc iedomājušies, ka esmu negatīvs tēls, un vajagot kaut ko pozitīvu. Viņi gan joprojām nespēj argumentēti atbildēt, kādēļ ir kaut kas jāmaina."

Sarunās ar Rīgas "Dinamo" Pētersons vairākas reizes uzsvēris, ka Jurčiks pazīstams kopš 2004. gada un šis tēls zināms arī ārpus Latvijas robežām. Gada nogalē saņemtajā zvanā no Davosas, kur Rīgas "Dinamo" piedalījās prestižajā Špenglera kausā, Priede esot rosinājis mainīt tēlu uz kādu briedi vai Lāčplēsi, bet idejas saskatītas Davosas arēnas tribīnēs.

"Lai tagad atkal iemantotu popularitāti ar citu tēlu? Nereāli. Tam ir vajadzīgi gadi. Mani pazīst kā Raganu Jurčiku gadiem ilgi, un mainīt tēlu ir ārkārtīgi grūti," uzskata Pētersons. "Cik saprotu, tur svētajam Jurim [Rīgas "Dinamo" padomes priekšsēdētājam] es esot sliktais tēls, bet viņam vajag labo tēlu. Ar Savicki gan pats neesmu ticies, visa sarunas notikušas tikai ar Priedi.

"Sāpīgi. Esmu atbalstījis Latvijas sporta komandas dažādos sporta notikumos kopš 2004. gada, bet tagad tev pasaka tādu striktu "Nē!"," skumji bilst Pētersons.

Portālas "Delfi" piektdien mēģināja sazināties ar Rīgas "Dinamo" valdes locekli Priedi, lai iegūtu viņa komentāru par notikušo, tomēr pagaidām viņa skaidrojumu nav izdevies saņemt.