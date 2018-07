Titulētā tenisiste cer, ka viņas meita varētu izvēlēties kādu citu sporta veidu. "Olimpija nespēlēs tenisu, ja vien viņa to pati nevēlēsies," saka Viljamsa par sava bērna nākotni. "Būs ļoti interesanti pavērot, ko meita izvēlēsies darīt. Daiļslidošana būtu labs variants. Kad viņa paaugsies, iespējams, ka būs augumā diezgan gara."

Māsas Serēna un Venusa Viljamsas tenisu sāka spēlēt tēva pamudinātas, un Ričards Viljams visu savu dzīvi veltīja abu savu meitu trenēšanai.

Pati tenisiste uzskata, ka šauboties vai būtu tik pacietīga un trenētu Olimpiju katru dienu, ka to darīja viņas tēvs: "Es nesaprotu, kā tēvs to spēja. Lai arī cik ļoti es mīlu Olimpiju, es nespētu dienu no dienas trenēt viņu."