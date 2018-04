Ziņots, ka mačā ar 5:2 uzvarēja "Devils", sērijā līdz četrām uzvarām panākot 1-2. Abu komandu nākamais duelis notiks Ņūdžersijā.

Sērijas trešajā mačā spēlētāji kopā nopelnīja 132 soda minūtes, bet lielāko daļu no tām mača pēdējās septiņās minūtēs. Sākotnēji "Lightning" spēlētājs Mihails Sergačovs saņēma sodu par sitienu galvas rajonā, tomēr soģiem tobrīd izdevās izskaust lielākas nekārtības. To gan soģiem neizdevās paveikt 23 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad "Devils" uzbrucējs Braiens Boils savā zonā "aizķēra" Koriju Konaheru. Starp abiem hokejistiem sākās grūstīšanās, bet drīz burziņā iesaistījās visi laukumā esošie hokejisti, izņemot vārtsargus. Visi iesaistītie tika padzīti no laukuma.

Karstasinīgākie incidentā bija Boils un "Lightning" aizsargs Sergačovs, kurus tiesneši ar grūtībām spēja novest no laukuma. Atstājot laukumu, Boils vairākas reizes draudēja "nogalināt" krievu hokejistu, tādējādi, iespējams, nākamajā komandu duelī var gaidīt notikumu turpinājumu.

Boyle trash talking Sergachev and the inicident that started it pic.twitter.com/sUkRrfwutg — CJ Fogler (@cjzero) April 17, 2018