Ausēja pārstāvētā Lietuvas vienība Pasvāles "Pieno žvaigždes" viesos ar rezultātu 96:68 (26:18, 19:11, 27:23, 24:16) apspēlēja Igaunijas komandu TTU. Šī abām komandām bija pēdējā spēle regulārajā sezonā, bet to pozīcijas vairs nevarēja būtiski mainīties.

Ausējs laukumā bija 21 minūti un 50 sekundes, kuru laikā trāpīja četrus no sešiem izpildītajiem tālmetieniem. Tāpat viņš nopelnīja divas piezīmes, dueli noslēdzot ar desmit efektivitātes punktiem.

Uzvarētājiem pieci spēlētāji pārsniedza desmit punktu robežu, rezultatīvākajam ar 17 punktiem esot Osvaldam Olisevičam.

Šī bija regulārās sezonas priekšpēdējā spēle, turnīram noslēdzoties ceturtdien.

Jau otrdien kļuva zināmi visi ceturtdaļfināla pāri - "Pieno žvaigždes" tajā tiksies ar Tallinas "Port of Parnu" no Igaunijas, "Jūrmalas" basketbolistiem pretim stāsies Tallinas "Kalev"/TLU, "Ogres" pretiniece būs "Šiauliai" vienība no Lietuvas, bet divu Igaunijas komandu duelī "Tartu Universitāte" sacentīsies ar Raplas "AVIS Utilitas". Izslēgšanas turnīrā uzvarētājas tiks noskaidrotas divu spēļu summā.

Jau vēstīts, ka Lietuvas komanda Prienu-Birštonas "Vytautas", kas ir iepriekšējās sezonas BBL čempione, pēc amerikāņu brāļu Bolu pievienošanās atteicās no dalības Baltijas līgā un tās rezultāti tika anulēti.

A apakšgrupas pārrēķinātajā kopvērtējumā pa deviņām uzvarām desmit spēlēs ir "Jūrmalas" un "Šiauliai" komandām, bet Latvijas vienība guva labāku bilanci savstarpējos mačos un tā triumfēja apakšgrupā.

Piecas uzvaras desmit spēlēs guva "AVIS Utilitas", bet trīs panākumus izcīnīja "Port of Parnu" komanda. Divi panākumi deviņās cīņās ir "Betsafe"/"Liepāja" spēlētājiem, savukārt tabulu ar vienu uzvaru deviņos dueļos noslēdz Minskas "Cmoki" no Baltkrievijas, kas turnīrā spēlē ar otro sastāvu. Regulārās sezonas pēdējā mačā spēkosies "Betsafe"/"Liepāja" un "Cmoki", kas uz ceturtdaļfinālu vairs nepretendē.

B apakšgrupā ar 11 uzvarām 12 spēlēs triumfēja "Pieno žvaigždes", pa astoņām uzvarām 12 mačos guva "Tartu Universitāte" un "Ogre", bet septiņi panākumi bija "Kalev"/TLU komandai. Tikmēr pa trim uzvarām izcīnīja TTU un "Valmiera/ORDO" komandas, bet Atirau "Barsi" vienība no Kazahstānas guva divas uzvaras 12 dueļos.

Pamatturnīrā pēc divu apļu spēlēm katras grupas četras labākās komandas iekļūs izslēgšanas turnīrā, kas sāksies no ceturtdaļfināla fāzes.

Atšķirībā no iepriekšējām sezonām, šoreiz izslēgšanas spēlēs piedalīsies tikai tās komandas, kuras aizvadījušas pamatturnīru, kamēr iepriekš izšķirošajā BBL čempionāta fāzē iesaistījās arī tie klubi, kuri sezonas laikā startēja Eirokausos.

Iepriekšējā sezonā par čempioni tika kronēta Prienu-Birštonas "Vytautas", kas divu Lietuvas komandu duelī pārspēja Pasvāles "Pieno žvaigždes".