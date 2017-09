Latvijas basketbolists Kārlis Apsītis otrdien savā debijas mačā Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgā guva piecus punktus, palīdzot Lietuvas klubam Prieņu-Birštonas "Vytautas" ar uzvaru sākt kvalifikācijas turnīru.

"Vytautas", kas šogad kļuva par "Triobet" Baltijas Basketbola līgas (BBL) čempioni, kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā spēlē viesos sīvā cīņā ar rezultātu 77:75 (14:23, 25:13, 21:22, 17:17) uzvarēja Nīderlandes komandu Groningenas "Donar".

Apsītis šo maču noslēdza pirms laika, jo nopelnīja piecas piezīmes. Viņš spēlēja 18 minūtes un 37 sekundes, trāpot vienu no diviem tālmetieniem un abus "sodiņus", bet aizmetot garām vienīgo divpunktnieku. Tāpat latvietis izcīnīja četras atlēkušās bumbas un pieļāva vienu kļūdu, tiekot pie sešiem efektivitātes punktiem.

Uzvarētājiem 24 punktus guva Egīdijs Dimša, bet 22 pievienoja komandas kapteinis Eigirds Žukausks.

Atbildes spēle jau ceturtdien notiks "Vytautas" komandas laukumā. Komanda, kura uzvarēs divu spēļu summā, iekļūs kvalifikācijas otrajā kārtā.

Apsītis iepriekšējās divas sezonas pavadīja "OlyBet" Latvijas basketbola līgas (LBL) klubā "Ogre"/"Kumho Tyre". Viņš jūlijā uz pārbaudes laiku pievienojās "Vytautas" komandai, ar kuru augusta sākumā noslēdza trīs gadu līgumu pēc sistēmas 2+1.

Tikmēr FIBA Čempionu līgas kvalifikāciju otrdien sāka arī Baltkrievijas klubs Minskas "Cmoki", kur par galvenā trenera Aleksandra Krutikova palīgu strādā Latvijas basketbola speciālists Edmunds Valeiko.

"Cmoki" viesos ar 57:50 (21:23, 15:3, 9:7, 12:17) uzvarēja Kosovas komandu Prištinas "Sigal". Arī šajā duelī atbildes spēles notiks ceturtdien, abām komandā tiekoties Minskā.

Kvalifikācijas pirmajā kārtā piedalās 16 komandas, bet vēl pa astoņām komandām attiecīgi pievienosies otrajā un trešajā atlases kārtā.

Jau vēstīts, ka FIBA Čempionu līgā startēs arī Latvijas vicečempione "Ventspils", kas sacensībās iesaistīsies no pamatturnīra. Ventspilnieki B apakšgrpā tiksies ar iepriekšējās sezonas sacensību čempioni Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, Saloniku PAOK no Grieķijas, Lietuvas vienību Klaipēdas "Neptūnas", Turcijas komanda "Gaziantep" un Šalonas pie Sonas "Elan" no Francijas, bet vēl divas komandas šai grupai pievienosies pēc kvalifikācijas sacensībām.

FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā automātiski iekļuva 24 vienības, bet vēl astoņas tiks noskaidrotas pēc trijām kvalifikācijas kārtām. Pamatturnīrā vienības sadalītas četrās apakšgrupās, izspēlējot divu apļu turnīru. Sacensību astotdaļfinālā iekļūs grupu četras labākās vienības, bet piektajā un sestajā pozīcijā palikušās komandas sezonu turpinās FIBA Eiropas kausa astotdaļfinālā.

Pamatturnīrā iekļautas pa trim komandām no Francijas, Grieķijas, Itālijas un Turcijas, pa divām no Vācijas un Spānijas, kā arī pa vienai Beļģijas, Izraēlas, Lietuvas, Latvijas, Polijas, Krievijas un Slovēnijas komandai.

FIBA Čempionu līgas regulārā sezona sāksies 10.oktobrī.

Starpsezonā no dalības FIBA Čempionu līgas turnīrā atteicās Latvijas čempione "VEF Rīga", tāpēc tiesības sacensties tajā ieguva "Ventspils", kas šo iespēju izmantoja. Zīmīgi, ka arī pērn "Ventspils" bija līdzīgā situācijā, jo startēt FIBA Čempionu līgā atteicās tā brīža Latvijas čempioni "Valmiera"/ORDO un sudraba godalgas ieguvusī "VEF Rīga".

Šosezon pamatturnīrā komandu skaits no 40 samazināts uz 32, lai veicinātu turnīra kvalitāti. Novembra beigās un februārī turnīrā būs pārtraukumi, lai basketbolisti varētu palīdzēt valstsvienībām FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs.

FIBA Čempionu līgas balvu fonds šajā sezonā būs miljons eiro.

Pagājušajā sezonā "Ventspils" nepārvarēja šī turnīra izslēgšanas sacensību pirmo kārtu, divu spēļu summā ar 135:137 piekāpjoties Itālijas klubam Venēcijas "Umana Reyer".

Maijā par pirmajiem FIBA Čempionu līgas uzvarētājiem kļuva Spānijas kluba Tenerifes "Iberostar" basketbolisti.