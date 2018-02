"Ventspils" FIBA Čempionu līgas apakšgrupā palika piektajā vietā, līdz ar to sezonu turpina FIBA Eiropas kausā, savukārt "Bakken Bears" FIBA Eiropas kausā triumfēja savā apakšgrupā.

"Bakken Bears" par Dānijas čempioni kronēta 15 reizes, tajā skaitā uzvarot arī iepriekšējā sezonā. Šosezon Orhūsas basketbolisti ar deviņām uzvarām 12 spēlēs ieņem otro vietu Dānijas čempionāta kopvērtējuma tabulā.

"Ventspils" pirmo spēli aizvadīs savā laukumā 7.martā, bet atbildes spēle notiks nedēļu vēlāk viesos. Ceturtdaļfinālā iekļūs uzvarētāja divu spēļu summā.

Tikmēr Baltkrievijas spēcīgākā basketbola komanda Minskas "Cmoki", kuras viens no treneriem ir latvietis Edmunds Valeiko, astotdaļfinālā spēkosies ar Itālijas klubu Avelīno "Sidigas". "Cmoki" apstājās FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā, līdz ar to sezonu turpināja FIBA Eiropas kausā.

Vēl astotdaļfinālā VTB Vienotās līgas komanda "Ņižņij Novgorod" no Krievijas tiksies ar Kipras vienību Nikosijas "Keravnos", Lietuvas klubs Utenas "Juventus" spēkosies ar Sēkešfehērvāras "Alba Fehervar" no Ungārijas, Francijas komandai Leportelas ESSM būs dueļi ar Sasāri "Dinamo" no Itālijas, beļģu "Oostende" pārbaudīs spēkus ar Baras "Mornar" no Melnkalnes, Nīderlandes čempione Groningenas "Donar" eksaminēs Klužas - Napokas "U-Banca Transilvania" no Rumānijas, bet itāļu Venēcijas "Umana Reyer" duelēsies ar Kermendas "Egis" no Ungārijas.

Sākotnēji bija plānots FIBA Eiropas kausa astotdaļfinālam kvalificēsies grupu divas labākās komandas, kā arī komandas, kas ieņēma piektās un sestās vietas FIBA Čempionu līgas grupā. Tomēr tā kā vairākas no FIBA Čempionu līgas izkritušās komandas atteikušās no dalības līmeni zemākajā turnīrā, tās aizstās Eiropas kausa apakšgrupu trešo vietu ieguvējas.

FIBA Eiropas kausa astotdaļfināla pāri:

"Ņižņij Novgorod" (Krievija) - Nikosijas "Keravnos" (Kipra)

Minskas "Cmoki" (Baltkrievija) - Avelīno "Sidigas" (Itālija)

Leportelas ESSM (Francija) - Sasāri "Dinamo" (Itālija)

Baras "Mornar" (Melnkalne) - "Oostende" (Beļģija)

Groningenas "Donar" (Nīderlande) - Klužas - Napokas "U-Banca Transilvania" (Rumānija)

Orhūsas "Bakken Bears" (Dānija) - "Ventspils" (Latvija)

Sēkešfehērvāras "Alba Fehervar" (Ungārija) - Utenas "Juventus" (Lietuva)

Kermendas "Egis" (Ungārija) - Venēcijas "Umana Reyer" (Itālija)