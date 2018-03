Līdz ar to "Ventspils" komanda uz nākamajā nedēļā Dānijā paredzēto atbildes spēli dosies ar 20 punktu deficītu.

Gandrīz visu maču laukumā ar ievērojami augstāku intensitāti un agresivitāti darbojās Orhūsas komanda, kas īpaši veiksmīgi darbojās zem pretinieku groza, kur tika pie 21 atlēkušās bumbas. Tāpat "Ventspils" duelī pieļāva par desmit kļūdām vairāk nekā pretinieki, pēdējās minūtes darbojoties īpaši pelēki.

Rezultatīvākais ventspilniekiem ar 19 punktiem bija amerikānis Emanuēls Ubilla, kamēr pa desmit punktiem iemeta Māris Gulbis un Aigars Šķēle.

Šajā spēlē "Ventspils" komandā debitēja ukraiņu spēka uzbrucējs Deniss Jakovļevs, kurš punktus neguva, kamēr traumas dēļ nevarēja palīdzēt Ingus Jakovičs.

"Bakken Bears" rindās 23 punktus savāca Devons Eikons-Pērsels, kamēr 17 punkti un 12 atlēkušās bumbas bija Džefrijam Kroketam.

Kaut vēl sestajā minūtē dāņi panāca izlīdzinājumu 9:9 un pirmās ceturtdaļas priekšpēdējā minūtē Latvijas vienība bija priekšā vien ar 15:14, "Ventspils" guva pēdējos septiņus punktus pirmajā ceturtdaļā un ieguva drošu vadību - 22:14. Tomēr šāds pārsvars bija ļoti īslaicīgs un otrā spēles nogriežņa ievadā Latvijas vicečempioni pieļāva vairākas kļūdas, kas ļāva "Bakken Bears" gūt pirmos desmit punktus, pirmoreiz izvirzīties vadībā, turklāt "Ventspils" mačā vairs tā arī nespēja būt priekšā.

Turpmākajās minūtēs dāņi uz katru "Ventspils" veiksmīgu uzbrukumu atbildēja ar savējo, bet divas minūtes pirms puslaika beigām Latvijas vicečempionu deficīts bija jau 34:40, kamēr pēc 20 spēlētām minūtēm rezultāts bija 38:42.

Otrā puslaika sākuma daļā pēc Māra Gulbja tālmetiena "Ventspils" vēl pietuvojās līdz 48:49, tomēr pēc trešās ceturtdaļas Latvijas vicečempionu bija jau deviņi punkti (60:69). Ceturtajā ceturtdaļā jau "Bakken Bears" pārsvars lielākoties bija virs desmit punktiem, pēdējo minūtes pārtraukumu divas ar pusi minūtes pirms cīņas beigām Robertam Štelmaheram pieprasot, kad rezultāts bija kļuvis 71:88. Dueļa beigās spēles gaita nemainījās, ventspilniekiem ciešot kaunpilnu neveiksmi.

Atbildes mačs notiks 14.martā Dānijā, bet ceturtdaļfinālu sasniegs komanda, kas uzvarēs divu spēļu summā. Nākamajā kārtā šī pāra uzvarētājs sacentīsies pret Itālijas klubu Sasāri "Dinamo" vai Leportelas ESSM no Francijas.

"Ventspils" basketbolisti šo Eirokausu sezonu sāka līmeni augstākajā FIBA Čempionu līgā, taču ar sešām uzvarām 14 spēlēs grupā palika piektajā vietā, kas liedza sasniegt izslēgšanas turnīru. Tomēr ventspilnieki tika pie iespējas sacensties FIBA Eiropas kausa izšķirošajās kārtās, par pirmo pretinieku kļūstot "Bakken Bears" komandai.

Tikmēr "Bakken Bears" FIBA Eiropas kausā ar četrām uzvarām sešās spēlēs savā apakšgrupā ieņēma otro vietu, atpaliekot vien no Lietuvas kluba Ķēdaiņu "Nevežis". Savukārt sacensību otrajā posmā Dānijas klubs arī izcīnīja četras uzvaras un grupā ieguva pirmo pozīciju, kas ļāva iegūt vietu astotdaļfinālā.

"Bakken Bears" par Dānijas čempioni kronēta 15 reizes, tajā skaitā uzvarot arī iepriekšējā sezonā. Šosezon Orhūsas basketbolisti ar 17 uzvarām 20 spēlēs ieņem otro vietu Dānijas čempionāta kopvērtējuma tabulā, bet tikpat panākumu 19 mačos ir līderei "Horsens".

Neilgi pirms iesaistīšanās FIBA Eiropas kausā "Ventspils" papildināja sastāvu ar Jakovļevu, kurš šīs sezonas pirmo pusi pavadīja Itālijas A sērijas komandā Kapo d'Orlando "Betaland", esot arī ventspilnieku pretinieks Čempionu līgā.

FIBA Eiropas kausa izcīņas astotdaļfinālā spēlē desmit komandas, kas sezonu sāka tieši šajā turnīrā, un sešas vienības no Čempionu līgas. No iespējas turpināt starptautisko sezonu atteicās Šalonas pie Sonas "Elan" no Francijas un Spānijas vienība Madrides "Movistar Estudiantes".

Pagājušajā sezonā "Ventspils" nepārvarēja FIBA Čempionu līgas izslēgšanas sacensību pirmo kārtu, divu spēļu summā ar 135:137 piekāpjoties Itālijas klubam Venēcijas "Umana Reyer".