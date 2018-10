Šī summa trenerim pienākas par pilnībā neizmaksāto kompensāciju pēc līguma laušanas 2016. gadā.

FIBA ordered Khimki to pay Rimas Kurtinaitis €500k for not paying whole compensation after terminating him in 2016. €500k is twice as much as Kurtinaitis got in Rytas Vilnius for season 2017/2018.— Donatas Urbonas (@Urbodo) October 16, 2018