Lai kā man gribētos palīdzēt saviem čaļiem šajā atlases ciklā, tomēr ģimenes apstākļu dēļ būšu spiests izlaist nākamās divas spēles! Bet es ticu, ka mūsējie spēs atvest mājās vēlamo rezūltātu! Un tad jau tiekamies Augustā / Septembrī uz nākamajām spēlēm.......🤞🏼🇱🇻❤️👼🏼#MūsuZemeLatvija

