Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) spēlētāji netaupa labus novēlējumus Kristapam Porziņģim, kuram šī sezona pēc smagas ceļgala traumas ir beigusies priekšlaicīgi, tāpat kā cerības kļūt par pirmo latviešu basketbolistu NBA Zvaigžņu spēlē.

Kā ziņojām, NBA regulārā čempionāta spēlē pret Milvoki "Bucks" Porziņģis sarāva ceļgala krusteniskās saites, kas viņu no sporta izslēgs uz vairākiem mēnešiem.

Uzreiz pēc spēles daudzas NBA zvaigznes metās sociālajos tīklos paust atbalstu Kristapam, novēlot drīzu atveseļošanos. "Ceru uz labāko, kad redzēju ierakstu pēc spēles. Labākie novēlējumi un ātru atveseļošanos!" savā "Twitter" kontā ierakstījis Lebrons Džeimss ar tēmturi "TraumasSūkā".

Was hoping for the best news when I saw the play after the game. 🤦🏾‍♂️!! Best wishes and have a speedy healthy recovery @kporzee!! #InjuriesSuch👎🏾

— LeBron James (@KingJames) February 7, 2018





"Sasodīts, ļoti nepatika redzēt to, kas notika ar Porziņģi. Viņam bija tik izcils gads! Atgriezies spēcīgāks un labāks, brāl!" raksta Deandrē Džordans.

Damn, hate to see that happen to @kporzee! He's having an amazing year! Come back stronger and better brother! 🤙🏾

— DeAndre Jordan (@DeAndre) February 7, 2018





"Aizlūdzu par savu brāli Kristapu Porziņģi," tvīto Eness Kanters, un Tims Hārdavejs viņam piebalso: "Sasodīts! Ātru atveseļošanos Kristapam. Lūdzos par ātru atlabšanu."

Pray for my brother @kporzee 🙏

Kristaps Porzingis Please!!! pic.twitter.com/UeaXvJylGP

— Enes Kanter (@Enes_Kanter) February 7, 2018





Damn!!! Get Well soon @kporzee . Praying on a speedy recovery

— Tim Hardaway Jr (@T_HardJR) February 7, 2018





"Tas ir trakums! Visas manas lūgšanas par Kristapu. Zinu, ka viņš atgriezīsies labāks, nekā bija," pārliecināts Karls Antonijs Taunss.

This is getting crazy! Prayers all the way up for my guy @kporzee. I know he's going to come back better than ever.

— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) February 7, 2018





Damn man... @kporzee come back stronger bro.

— Rudy Gobert (@rudygobert27) February 7, 2018