Jau vēstīts, ka "Ventspils" basketbolisti otrdien savā laukumā ar 78:77 (18:20, 16:16, 26:25, 18:16) uzvarēja iepriekšējās sezonas Francijas čempioni Šalonas "Elan".

Šķēle šajā spēlē izcēlās ar 16 punktiem, no spēles trāpot 54,5 procentus metienu, izdarīja astoņas piespēles un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas. Šis sniegums viņam deva vietu Čempionu līgas simboliskajā izlasē.

"Ventspils" basketbolisti Čempionu līgā šajā sezonā trīs spēlēs guvuši divas uzvaras, abas reizes uzvarot savā laukumā.

