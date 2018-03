Latvijas izlases basketbolists Rolands Šmits svētdien iemeta 22 punktus Spānijas augstākās līgas (ACB) mačā, palīdzot viņa pārstāvētajai Fuenlavradas "Montakit" izcīnīt uzvaru.

"Montakit" izbraukumā ar 86:82 (24:19, 22:23, 16:22, 24:18) pārspēja Malagas "Unicaja", kas ir viena no šīs sezonas sīvākajām konkurentēm.

Šmits laukumā pavadīja 21 minūti un 58 sekundes, kuru laikā grozā raidīja trīs no četriem divpunktu metieniem, četrus no sešiem divpunktu metieniem un četrus no sešiem "sodiņiem".

Tāpat latvietis šajā mačā atzīmējās ar piecām atlēkušajām bumbām, divām rezultatīvām piespēlēm, četrām piezīmēm un trim izprovocētiem noteikumu pārkāpumiem, kas ļāva tikt pie 21 efektivitātes punkta.

Šmits bija "Montakit" rezultatīvākais basketbolists, bet "Unicaja" sastāvā 24 punktus sameta Nemanja Nedovičs.

Latvietim šī ir rezultatīvākā spēle šīs sezonas ACB čempionātā. Iepriekšējais labākais sasniegums viņam bija īsi pirms Ziemassvētkiem, kad mačā pret Tenerifes "Iberostar" izdevās gūt 18 punktus.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pirms tam svētdien pie graujošas uzvaras ACB mačā tika latviešu Jāņa Timmas un Rinalda Mālmaņa pārstāvētā Vitorijas "Baskonia", kas savā laukumā ar 91:66 (21:6, 18:21, 23:24, 29:15) sagrāva centra Anžeja Pasečņika pārstāvēto Grankanārijas "Herbalife".

Tiesa, Latvijas basketbolisti ar rezultatīvu sniegumu šajā mačā neizcēlās, nevienam no viņiem negūstot vairāk par četriem punktiem.

Lielākā loma svētdienas spēlē bija Timmam, kurš laukumā pavadītajās 23 minūtēs un piecās sekundēs iemeta četrus punktus. Viņš grozā raidīja vienu no četriem trejačiem, bet vienīgais viņa divpunktnieks lidoja grozam secen, toties viņš trāpīja vienu no diviem "sodiņiem".

Vēl latvieša rēķinā divas atlēkušās bumbas, divas pārtvertas piespēles, viena kļūda, trīs piezīmes un divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kas viņam tiekot pie -1 efektivitātes punkta.

Tikmēr Mālmanis nospēlētajās desmit minūtēs un desmit sekundēs iemeta divus punktus, jo viņš bija precīzs vienā no diviem divpunktu metieniem. Vēl latvietis atzīmējās ar trim atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, vienu piezīmi un četriem efektivitātes punktiem.

Savukārt Pasečņiks nospēlēja 14 minūtes un 20 sekundes, kuru laikā iemeta divus punktus. Viņš bija precīzs vienā no pieciem divpunktniekiem, kā arī atzīmējās ar trim atlēkušajām bumbām un vienu izprovocētu noteikumu pārkāpumu.

Vietējā čempionātā "Baskonia" guvusi jau septiņas uzvaras pēc kārtas, kas vismaz pagaidām ļāvis kopvērtējumā pakāpties uz otro vietu.

Citā svētdienas mačā uzvaru guvusi Rodiona Kuruca pārstāvētā Barselonas "Lassa", kas izbraukumā ar 103:101 (20:15, 19:35, 24:20, 26:19, 14:12) pagarinājumā uzvarēja Burgosas "San Pablo". Latvijas basketbolists šim mačam bija pieteikts, bet laukumā nedevās.

Spānijas čempionāta kopvērtējuma galvgalī ar 20 uzvarām 23 cīņās pārliecinoši atrodas Madrides "Real", kam ar 16 uzvarām 23 dueļos seko "Baskonia", "Lassa" un pērnās sezonas čempionei "Valencia Basket".

Tikmēr 15 uzvaras ir "Montakit", kamēr ar 14 panākumiem seko "Unicaja", "Herbalife" un Andoras "MoraBanc".

Vēl Mārtiņa Laksas pārstāvētā Kompostelas "Monbus Obradoiro" ar 11 uzvarām ir 11.vietā, Jāņa Blūma pārstāvētā Saragosas "Tecnyconta" ar septiņām uzvarām atrodama 14.pozīcijā starp 18 vienībām, bet gados jaunā Artūra Žagara pārstāvētā Badalonas "Divina Seguros Joventut" ar četrām uzvarām 23 mačos ir pēdējā.