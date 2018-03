"Olympiakos" uzvarēja ar rezultātu 86:66 (19:12, 21:16, 24:13, 22:25).

Strēlnieks spēlēja 16 minūtes un 40 sekundes, trāpot vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no diviem "sodiņiem".

Tāpat latvietis izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, izdarīja divas rezultatīvas piespēles, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja vienu piezīmi un izprovocēja trīs pretinieku pārkāpumus, kas viņam deva piecus efektivitātes rādītāja punktus.

Uzvarētājiem ar 16 punktiem izcēlās Jannis Papapetru, kamēr zaudētājiem 17 punktus sameta Šakils Gundvorks.

"Olympiakos" komandai Grieķijas čempionātā šī bija ceturtā uzvara pēc kārtas un piektais panākums, ņemot vērā arī ULEB Eirolīgas spēles.

Grieķijas čempionāta kopvērtējuma vadībā ar 18 panākumiem 18 mačos ir Atēnu "Panathinaikos Superfoods", bet "Olympiakos" komanda ar 14 uzvarām ir otrā.

Strēlnieks "Olympiakos" rindas papildināja pērn jūnijā, noslēgdams divu gadu līgumu, bet pirms tam spēlēja Bambergas "Brose" komandā, ko aizveda līdz trim Vācijas čempiontituliem.