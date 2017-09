"Baskonia" sezonas atklāšanas mačā viesos ar 82:87 (26:24, 16:21, 25:11, 15:31) piekāpās Barselonas "Lassa" komandai, kuras pieteikumā nebija Rodiona Kuruca.

Abiem latviešiem šī bija debija "Baskonia" rindās oficiālā mačā, turklāt Mālmaņa iekļūšana starta pieciniekā bija vairāk nekā negaidīta. Mālmanis sākumsastāvā tika, jo savainojuma dēļ nevar spēlēt gruzīnu uzbrucējs Tornike Šengelija.

Savus pirmos punktus Spānijas čempionātā Timma guva jau spēles otrajā minūtē, kad ar precīzu tālmetienu panāca 5:2. Timma ceturtdaļas gaitā turpināja būt rezultatīvs, tāpat Mālmanis atzīmējās ar punktiem, arī iemezdams "trejaci".

Pēc rezultatīvas pirmās ceturtdaļas "Baskonia" otrajā ceturksnī izlaida vadību, bet otrajā puslaikā to atguva. Vēl ceturtās ceturtdaļas sākumā Vitorijas vienībai bija 11 punktu pārsvars, taču noslēdzošajā ceturksnī tas tika izsēts, "Lassa" komandai svinot uzvaru.

Timma laukumā pavadītajās 30 minūtēs un 43 sekundēs divus no trim divpunktu metieniem, divus no sešiem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem. Tāpat viņam divas pārtvertas bumbas, divas kļūdas, trīs piezīmes, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi, kā arī deviņi efektivitātes koeficienta punkti. "Baskonia" ar Timmu laukumā ielaida par punktu vairāk, nekā iemeta.

Tikmēr Mālmanis 16 minūtēs un 28 sekundēs guva trīs punktus, pateicoties vienam precīzam no diviem izpildītajiem tālmetieniem. Tāpat viņam viena atlēkusī bumba, viena piezīme, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums un trīs efektivitātes koeficienta punkti. Vitorijas komanda ar viņu laukumā iemeta par četriem punktiem vairāk, nekā ielaida.

"Baskonia" rindās ar 19 punktiem, piecām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās brazīlietis Marselinju Huertašs, bet otrs rezultatīvākais viesu rindās bija Timma.

Savukārt pretiniekiem 23 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles francūzim Tomā Ertelam.

Timma, kurš septembrī aizvadītajā Eiropas čempionātā bija viens no Latvijas izlases līderiem, "Baskonia" rindas papildināja jūnija sākumā, pāriedams no Krievijas komandas Sanktpēterburgas "Zeņit".

Tikmēr Mālmanis pagājušajā sezonā pārstāvēja savas dzimtenes vienību "Valmiera"/ORDO, bet augustā atgriezās "Baskonia" rīcībā, jo jau iepriekš bija šī kluba sistēmā. Sākotnēji bija paredzēts, ka viņš pārstāvēs Spānijas pēc spēka trešās līgas - "LEB Plata" vienību "Fundacion 5+11 Baskonia".

2015./16.gada sezonā Mālmanis spēlēja Spānijas trešās spēcīgākās līgas komandā "Araberri", bet pagājušajā sezonā tika izīrēts "Valmiera"/ORDO komandai. Tiesa, "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) Mālmanis ar augstu rezultativitāti neizcēlās, 35 spēlēs vidēji iemetot 2,6 punktus un savācot 1,9 bumbas zem groziem.

"Baskonia" fārmklubā pagājušajā sezonā spēlēja vēl viens Latvijas talants Artūrs Kurucs.

Spānijas čempionātā šosezon spēlēs arī Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā izvēlēties Anžejs Pasečņiks, kurš turpinās pārstāvēt Grankanārijas "Herbalife" vienību, "Lassa" īpašumā nonākušais Rolands Šmits, kurš gan vēl vienu gadu spēlēs Fuenlavradas "Montakit". Tāpat Spānijas basketbola laukumos varēs redzēt Latvijas izlases kapteini Jāni Blūmu, kurš pārstāvēs Saragosas "Tecnyconta" vienību, bet Kompostelas "Rio Natura Monbus Obradoiro" rindās spēlēs Mārtiņš Laksa.