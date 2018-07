Latvijas basketbolisti sestdien Kijevā ar ar 93:71 (16:12, 25:22, 32:18, 20:19) uzvarēja Ukrainu.

"Paldies spēlētājiem, kuri paveica izcilu darbu. Vēlreiz ļoti labi nospēlējām aizsardzībā, gandrīz ideāli izpildot spēles plānu, un visu 40 minūšu garumā kontrolējām spēles gaitu," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Vecvagara teikto.

Lai arī Latvija jau pirms šī mača bija nodrošinājusi iekļūšanu atlases nākamajā kārtā, tai pārliecinošais panākums pār Ukrainu ir ļoti svarīgs, jo nodrošinājis pārsvaru arī divu spēļu summā. Ja otrajā posmā šīm komandām būs vienāda bilance, augstākā vietā atradīsies tieši Latvija. Abu komandu pirmajā spēlē Rīgā ukraiņi izcīnīja uzvaru ar 14 punktu pārsvaru (82:68).

"Zinājām Ukrainas izlases un tās līderu spēles stilu. Salīdzinot ar spēli Rīgā, piekoriģējām aizsardzību. Ar spēku spiežoties tuvāk mūsu grozam, ukraiņu centra spēlētāji patērēja daudz enerģijas. Savukārt paši uzbrukumus centāmies veidot tā, lai piespiestu ukraiņu centrus daudz strādāt. Spēles gaitā viņiem sakrājās nogurums, kas mača otrajā daļā mazināja gan precizitāti, gan aktivitāti," apmierināts bija treneris.

Otrajā mačā pēc kārtas Latvijas izlases sastāvā rezultatīvākais bija Jānis Strēlnieks, kurš guva 26 punktus un veica arī deviņas rezultatīvas piespēles. Savukārt pa 16 punktiem guva Mārtiņš Meiers un Rihards Lomažs.

"Pašiem uzbrukumā izdevās nospēlēt gan pacietīgi, gan organizēti, un šai ziņā liels nopelns ir Strēlniekam, kurš parasti atrada labākos risinājumus. Izdevās labi sabalansēt spiedienu uz pretinieku groza apakšu un tālmetienus," pauda Vecvagars. "Pirmajā puslaikā pie mūsu groza pretinieki izcīnīja deviņas bumbas, otrajā puslaikā atdevām tikai trīs, jo aizsardzībā labāk darbojās visi, kas bija laukumā."

Cīņu par ceļazīmi uz finālturnīru Latvijas komanda turpinās I grupā, pa divām reizēm cīnoties ar A grupas labāko trijnieku: Spānija, Slovēnija un Melnkalne. Komandas no pirmā posma ņem līdzi visās spēlēs iegūtos punktus (arī pret komandām, kuras grupā palikušas ceturtajā vietā). Trīs labākās komandas no sešām dosies uz Pasaules kausa izcīņas finālturnīru, kas nākamgad notiks Ķīnā.

Otrā posma spēles notiks trijos "logos": no 13. līdz 17.septembrim, no 29.novembra līdz 3.decembrim un no 21. līdz 25.februārim.

Spēļu kalendārā paredzēts, ka B grupas komandas pirmās spēles aizvadīs 14.septembrī savos laukumos. Ja Latvijas vienība grupā finišēs pirmajā vietā, Rīgā būs jāuzņem svētdien paredzētās spēles Slovēnija - Melnkalne uzvarētājus. Ja tiks ieņemta otrā vieta, Rīgā viesosies Slovēnijas - Melnkalnes mača zaudētāji. Ja tiks ieņemta trešā vieta - pretiniece būs Spānijas izlase. Otrā spēle būs jāaizvada 17. septembrī izbraukumā Spānijā.

Otrajā "logā" 29.novembrī Latvijas izlasei paredzēta spēle Rīgā (ar mača Slovēnija - Melnkalne uzvarētājiem), 2.decembrī izbraukumā, bet trešajā "logā" 22. februārī Rīgā (ar Spāniju) un 25. februārī izbraukumā.

Latvijas komandas rēķinā šajā ciklā ir uzvara un zaudējums pret Turciju (73:85 un 79:70), divas uzvaras pār Zviedriju (82:73 un 82:72) un zaudējums Ukrainai (68:82). Savukārt ukraiņi kvalifikācijas turnīru sāka ar uzvaru pret Zviedriju (84:76), tad sekoja zaudējums Turcijai (60:67), bet pēc tam tika svinēta uzvara pret Latviju. Tālāk ukraiņi ar 77:66 apspēlēja zviedrus, bet vēlreiz zaudēja turkiem (66:80).

Pasaules kausa kvalifikācijas B apakšgrupā ar četrām uzvarām sešās spēlēs pirmā pagaidām ir Latvija, kam ar trim panākumiem piecos mačos seko Turcija. Trešā ar trim uzvarām sešās spēlēs ir Ukraina, kamēr Zviedrijai ir četri zaudējumi piecās cīņās.