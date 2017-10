Latvijas basketbola izlases jaunajam galvenajam trenerim Arnim Vecvagaram ir prieks, ka sezonas sākumā valstsvienības spēlētājiem ir liels spēles laiks un nopietna loma savās komandās.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā Latvijas izlases galvenā trenera amatā tika apstiprināts Vecvagars, kurš pirms tam bija iepriekšējā stūrmaņa Ainara Bagatska asistents.

Šobrīd ir aktuāls jautājums par valstsvienības labāko spēlētāju palīdzēšanu 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačos.

Jau ilgu laiku starp Starptautisko Basketbola federāciju (FIBA) un Eiropas Basketbola līgu savienību (ULEB) ir strīds, turklāt ar šo gadu stājušās spēkā būtiskas izmaiņas nacionālo izlašu kalendāros. Tā rezultātā sezonas laikā tiks aizvadītas 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēles. To norisei ir nepieciešami pārtraukumi nacionālajos klubu čempionātos un Eirokausu turnīros, tomēr kontinenta spēcīgākais klubu turnīrs ULEB Eirolīga savā kalendārā "logus" nav iekļāvis.

Pagājušajā nedēļā FIBA nāca klajā ar alternatīvu piedāvājumu, kas ļautu ULEB Eirolīgas spēlētājiem pievienoties savām nacionālajām izlasēm.

"Kā tikko apstiprināto valstsvienības galveno treneri, mani, protams, ļoti interesē, kāda būs Eirolīgas vadības atbilde uz FIBA piedāvājumu par dažām dienām pārcelt spēles, lai Eirolīgas klubu basketbolisti novembrī varētu spēlēt nacionālajās izlasēs. Šī problēma ir aktuāla daudzās valstīs. Itālijas izlases jaunais treneris Romeo Saketi jau paziņojis, ka aicinās izlasē Milānas "EA7 Emporio Armani" komandas spēlētājus un kluba pārstāvji neoficiāli esot solījuši palaist basketbolistus. Ceru, tas attieksies arī uz Dairi Bertānu - LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps FIBA vadības līmenī par šo aspektu ir runājis un saņēmis solījumu, ka nekādas diskriminācijas nevarot būt. Katrā ziņā ceru, ka skaidrība būs pēc iespējas ātrāk," Latvijas Basketbola savienība (LBS) citē Vecvagara teikto.

Vairāki Latvijas izlases basketbolisti atzīstami sākuši sezonu savu klubu rindās.

"Prieks, ka tiem izlases spēlētājiem, kuriem jau sākušās oficiālās spēles klubos, ir gan liels spēles laiks, gan nopietna loma komandās. Tas attiecas uz Dairi Bertānu un Ojāru Siliņu Itālijā, Jāni Blūmu, Jāni Timmu, Rolandu Šmitu, arī Anžeju Pasečņiku Spānijā, Žani Peineru un Artūru Ausēju Lietuvā. Krievijā iespaidīgi pierakstījies Artjoms Butjankovs, tiesa, tā tomēr ir Superlīga nevis VTB Vienotā līga - vajadzīga papildu informācija, lai objektīvi novērtētu līmeni," skaidro Vecvagars.

Piektdien Spānijas augstākās līgas (ACB) komanda Vitorijas "Baskonia" negaidīti sākumsastāvā laida 21 gadu veco Rinaldu Mālmani, kurš iepriekšējā sezonā spēlēja maznozīmīgu lomu "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) vienībā "Valmiera"/ORDO.

"Rinaldu labi pazīstu no jaunatnes izlasēm, zinu viņa plusus un mīnusus. Arī to, ka darbība aizsardzībā ir tālu no ideālas un pērn, kad Mālmanis pārstāvēja Valmieras komandu, daudzi pretinieki to izmantoja. Ceru, ka "Baskonia" dotās iespējas viņam palīdzēs progresēt," komentē Vecvagars.

43 gadus vecais Vecvagars bija viens no Latvijas izlases galvenā trenera Ainara Bagatska palīgiem šī gada Eiropas čempionātā, kur komanda izcīnīja augsto piekto vietu.

Kopš 2014.gada Vecvagars bijis Latvijas jauniešu izlašu galvenais treneris. Šogad šī speciālista vadībā U-20 valstsvienība, kas gan bija krietni novājinātā sastāvā, Eiropas čempionātā zaudēja visās septiņās spēlēs un palika pēdējā 16 komandu konkurencē. Līdz ar to nākamajā vasarā pirmoreiz vēsturē šī vecuma Latvijas komandai būs jāsacenšas B divīzijā.

Iepriekšējās pāris sezonas Vecvagars vadīja LBL komandu "Jūrmala"/"Fēnikss".