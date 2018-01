"VEF Rīga" šosezon Vienotajā līgā startējusi nesekmīgi, desmit mačos izcīnot tikai vienu uzvaru, kas Jāņa Gailīša trenētajai komandai dod pēdējo vietu 13 vienību vidū. Līdz regulārā čempionāta beigām rīdziniekiem jāaizvada vēl 14 mači, bet kopvērtējuma pirmais astotnieks atrodas trīs uzvaru attālumā.

Rīdziniekiem rezultatīvākais ar 12 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija Kaspars Vecvagars, desmit punkti un astoņas bumbas zem groziem bija Iļjam Gromovam, kamēr deviņus punktus iemeta Kristaps Janičenoks.

Pretiniekiem 14 punktus guva amerikānis Entonijs Klemonss, bet ar 13 punktiem atzīmējās viņa tautietis Džastins Kārters.

Gromovs sešus no saviem punktiem iemeta spēles pirmajās trīs minūtēs, kamēr "VEF Rīga" bija vadībā ar 9:7. Arī turpmākajā ceturtdaļas gaitā nevienai no komandām neizdevās iekrāt ievērojamu pārsvaru, jo uz Kristapa Janičenoka un Mareka Mejera tālmetieniem pretinieki arī atbildēja ar precīziem metieniem aiz perimetra. Ceturtdaļas pēdējās divarpus minūtēs divus "trejačus" pretinieku rindās iemeta Lerijs Gordons, kas mājiniekiem spēles pirmo nogriezni ļāva uzvarēt ar 23:19.

Otrās ceturtdaļas pirmajā pusē vienīgais no rīdziniekiem, kurš spējā iekarot pretinieku grozu, bija Vecvagars. Latviešu aizsargs iemeta piecus punktus, kamēr "VEF Rīga" atradās iedzinējos ar 24:29. Arī ceturkšņa otrā puse Rīgas komandai nebija veiksmīga, jo pretinieku pārsvars sasniedza jau desmit punktus - 38:28 mājinieku labā. Lai gan Mejeris no soda metiena līnijas divus punktus atguva, Entonijs Klemonss iemeta tālmetienu, pretinieku handikapa atkal sasniedzot divciparu skaitli (41:30).

Trešās ceturtdaļas sākumā "VEF Rīga" nonāca iedzinējos ar 13 punktiem, bet turpinājumā uzsāka pakaļdzīšanos, trīsarpus minūtes pirms ceturkšņa beigām Vecvagaram ar tālmetienu panākot četru punktu deficītu (45:49). Tiesa, ceturtās ceturtdaļas trešajā minūtē Klemonss atjaunoja desmit punktu pārsvaru mājiniekiem (61:51).

Spēles ceturtais ceturksnis aizritēja mazrezultatīvi, rīdziniekiem nespējot sadeldēt pretinieku pārsvaru un ciešot zaudējumu ar rezultātu 53:67. Pēdējās desmit minūtēs Latvijas komanda kopā iemeta vien četrus punktus.

"VEF Rīga" uz spēles norises vietu Astanu ceļu sāka jau sestdienas pēcpusdienā. Attālums no Rīgas līdz Astanai mērāms vairāk kā trīsarpus tūkstošos kilometru, tāpat abas pilsētas šķir četru stundu laika starpība.

Iepriekšējā mačā 6.janvārī "Astana" savās mājās ar 73:85 cieta neveiksmi pret "Ņižņij Novgorod" komandu, bet pēc šī zaudējuma no darba tika atlaists Kazahstānas kluba galvenais treneris Kosts Flevaraks no Grieķijas. Viņa vietā komandas vadības groži tika uzticēti Mihailam Karpenko no Krievijas, kurš šobrīd ir galvenā trenera pienākumu izpildītājs.

"VEF Rīga" šīs sezonas Vienotās līgas čempionātu sāka ar četriem zaudējumiem pēc kārtas, taču novembra sākumā Latvijas klubs mājās ar rezultātu 94:67 pieveica Krasnojarskas "Jeņisej" komandu. Tiesa, pēc tam sekojusi nu jau piecu zaudējumu sērija, iepriekšējo neveiksmi ar rezultātu 79:82 piedzīvojot 6.janvārī mājās pret Saratovas "Avtodor" komandu.

Savukārt "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) rīdziniekiem gājis krietni labāk, kur ir izcīnītas desmit uzvaras 12 mačos, kas dod otro pozīciju. Tieši LBL "VEF Rīga" aizvadīja iepriekšējo maču, kad pagājušajā trešdienā viesos ļoti grūtā cīņā ar 81:78 uzvarēja "Ogri".

Vienotajā līgā līdere ar desmit uzvarām 11 mačos ir Krasnodaras "Lokomotiv-Kubaņ", tai ar deviņiem panākumiem desmit dueļos seko Kazaņas "Unics", kamēr trešā ar desmit uzvarām 12 cīņās ir Maskavas CSKA.

Pēdējo vietu 13 komandu vidū ar vienu uzvaru desmit mačos ieņem "VEF Rīga", bet "Astana" ar trim panākumiem 12 mačos ir 12.vietā kopvērtējumā.