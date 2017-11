Latvijas vicečempione basketbolā "Ventspils", neskatoties uz krīzi ceturtajā ceturtdaļā, kurā vienubrīd likās, ka tiks izlaists 30 punktu pārsvars, trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas piektās kārtas spēlē ar rezultātu 99:74 (22:17, 16:14, 33:10, 28:33) viesos pieveica latviešu basketbolista Rolanda Freimaņa pārstāvēto Turcijas klubu "Gaziantep".

Pēc līdzvērtīga pirmā puslaika trešajā ceturtdaļā "Ventspils" triumfēja ar 33:10, panākot 30 punktu pārsvaru, tomēr ceturtās ceturtdaļas pirmajā pusē laukumā pilnībā dominēja "Gaziantep", veicot izrāvienu 20:2, kas gan neliedza Latvijas vienībai gūt panākumu.

Līdz ar to "Ventspils" komanda tika pie trešā panākuma šīs sezonas piecās turnīra cīņās.

Aizvadītajā mačā rezultatīvākais ventspilniekiem ar 26 punktiem bija Bleiks Hamiltons, kamēr ar 18 punktiem un sešām atlēkušajām bumbām izcēlās Aigars Šķēle, bet 14 punktus sameta un septiņas rezultatīvas piespēles izpildīja Emanuēls Ubilla.

Savukārt "Gaziantep" vienībai ar 16 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām palīdzēja Viktors Ruds. Tāpat 16 punktus sameta arī Džans Ugurs Egūts.

Tikmēr Freimanis 16 minūšu laikā izcēlās ar pieciem punktiem, realizējot vienu no diviem izpildītajiem divpunktu raidījumiem un vienīgo tālmetienu. Viņam bija arī divas atlēkušās bumbas un trīs piezīmes, kas deva astoņus efektivitātes punktus.

Mačs sākās rezultatīvi un pirmajās četrās minūtēs "Ventspils" iemeta trīs tālmetienus, izvirzoties vadībā ar 13:7. Savukārt vēlāk Māra Gulbja tālmetiens panāca arī 18:9, tiesa, līdz pārtraukumam pārsvars bija sarucis līdz 22:17.

Otro ceturtdaļu ar četriem punktiem pēc kārtas sāka ventspilnieki, bet mājinieku klusumu ar tālmetienu pārtrauca Freimanis. Vēlāk "Ventspils" ļāva Freimanim gūt divus vieglus punktus no groza apakšas, bet uz to uzreiz ar tālmetienu atbildēja amerikāņu saspēles vadītājs Ubilla, rezultātam kļūstot 31:24. Arī līdz pirmā puslaika beigām neviena no komandām lielus izrāvienus nespēja veikt, ventspilniekiem noturoties priekšā ar 38:31.

Otrais puslaiks iesākās ļoti rezultatīvi un jau pēc divām spēlētām minūtēm "Ventspils" pirmoreiz duelī panāca pārsvaru, kas rakstāms ar diviem cipariem - 46:36. Turklāt ventspilnieki iemeta arī nākamos četrus punktus, bet divas ar pusi minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām Aigara Šķēles tālmetiens panāca arī 61:40. Trešajā ceturtdaļā kopā ventspilnieki bija labāki ar 33:10 un pirms pēdējām desmit minūtēm jau ieguva 30 punktu pārsvaru - 71:41.

"Gaziantep" gan nepadevās un ceturto nogriezni iesāka lieliski, realizējot vienu tālmetienu pēc otra. Jau pēc pirmajiem sešiem ielaistajiem punktiem "Ventspils" galvenais treneris Roberts Štelmahers pieprasīja minūtes pārtraukumu un pārmeta saviem spēlētājiem koncentrēšanās trūkumu, tomēr uzreiz pēc tam mājinieki pievienoja arī trešo tālmetienu un īsā brīdī sameta vēl piecus punktus, līdz ar to trijās minūtēs "Ventspils" pārsvars bija samazināts gandrīz uz pusi - 72:55.

"Ventspils" komandu izglāba Hamiltons, kurš spēja trāpīt trīs tālmetienus. Ja uz pirmajiem diviem "Gaziantep" vēl atbildēja un nepilnas četras minūtes pirms pamatlaika beigām "Ventspils" pārsvars bija vien 82:69, atlikušajā laikā tomēr pretinieku pretestība tika apturēta un "Ventspils" svinēja panākumu. Šī "Gaziantep" vienībai bija sestā neveiksme pēc kārtas visos turnīros.

"Ventspils" basketbolisti šīs sezonas FIBA Čempionu līgu sāka ar dramatisku uzvaru savā laukumā, jo Ronalda Zaķa metiens septiņas sekundes pirms pamatlaika beigām nodrošināja panākumu 73:72 savā laukumā pār iepriekšējās sezonas čempioni Tenerifes "Iberostar" no Spānijas, bet nākamajā mačā viesos tika ciests zaudējums 80:87 Lietuvas klubam Klaipēdas "Neptūnas".

Savukārt pēc tam "Ventspils" divas spēles aizvadīja mājās, vēl vienā sīvā cīņā ar 78:77 pieveicot iepriekšējās sezonas Francijas čempioni Šalonas pie Sonas "Elan", bet pirms nedēļas ar 61:73 zaudējot Vācijas klubam Ludvigsburgas "MHP Riesen".

Tikmēr "Gaziantep" turnīru sāka ar 82:77 mājās uzvarot Artūra Strautiņa pārstāvēto Itālijas vienību Kapo d'Orlando "SikeliArchivi", bet viesos ar 85:82 pieveicot Saloniku PAOK no Grieķijas. Pēc tam sekoja divas neveiksmes, jo mājās ar 74:87 tika zaudēts pret "Iberostar", bet viesos ar 73:114 kapitulēts "Neptūnas" vienībai.

Pirms nedēļas Lietuvā aizvadītajā mačā "Gaziantep" komandā debitēja Freimanis, kurš guva divus punktus.

Freimanis oktobra sākumā pievienojās Latvijas čempionei "VEF Rīga", parakstot "atvērto" līgumu, kas viņam laba piedāvājuma gadījumā jebkurā brīdī ļāva pārtraukt kontraktu. Savukārt vienošanos ar "Gaziantep" spēlētājs panāca pagājušās nedēļas sākumā. Viņam tā ir atgriešanās Turcijā, jo iepriekšējā sezonā Freimanis spēlēja Ušakas "Muratbey" komandā.

Tikmēr Turcijas čempionātā šī komanda ir izcīnījusi vienu uzvaru piecos mačos, turnīra tabulā ieņemot pēdējo vietu 16 komandu konkurencē.

"Gaziantep" komanda dibināta salīdzinoši nesen 2007.gadā, bet Turcijas augstākajā līgā tā spēlē kopš 2012.gada, labāko sasniegumu gūstot iepriekšējā sezonā, čempionātu noslēdzot septītajā pozīcijā. Iepriekšējās divas sezonas "Gaziantep" spēlēja FIBA Eiropas kausā, abas reizes izstājoties astotdaļfinālā.

Komandā šosezon ir seši amerikāņu leģionāri, pa vienam Latvijas un Slovēnijas basketbolistam, kā arī septiņi pašmāju spēlētāji.

Vēl trešdien citos B apakšgrupas mačos PAOK plkst.19.30 uzņems "Iberostar", bet "MHP Riesen" plkst.21.30 sāks cīņu pret "Elan" basketbolistiem.

Tikmēr viena cīņa tika aizvadīta jau otrdien, kad "Neptūnas" viesos ar 90:60 sagrāva Strautiņa pārstāvēto "SikeliArchivi", latvietim paliekot bez gūtiem punktiem.

Kopvērtējumā ar četrām uzvarām piecās spēlēs grupas līdere ir "Neptūnas", kamēr "MHP Riesen" un "Iberostar" komandām ir pa trim panākumiem četros mačos, bet "Ventspils" savākusi trīs uzvaras piecās cīņās.

Pa divām uzvarām ir "Gaziantep" un "Elan", kamēr septītā ar vienu uzvaru četrās cīņās ir PAOK, bet tikai zaudējumus piecos mačos piedzīvojusi "SikeliArchivi".

"Ventspils" komanda, pie kuras stūres pirms šīs sezonas atgriezās Roberts Štelmahers, "OlyBet" Latvijas Basketbola līgā (LBL) šosezon uzvarējusi visās astoņās spēlēs, kas komandai ļauj ieņemt pirmo vietu pašmāju čempionātā.

Četri "Ventspils" basketbolisti - Aigars Šķēle, kurš tika atzīts par oktobra labāko LBL spēlētāju, Ingus Jakovičs, Rihards Lomažs un Rolands Zaķis ir iekļauti Latvijas izlases paplašinātajā kandidātu sarakstā, kurā atrodas arī Freimanis. Valstsvienība novembra otrajā pusē sāks 2019.gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīru, viesos tiekoties ar Turciju, bet mājās uzņemot Ukrainu.

Starpsezonā no dalības FIBA Čempionu līgas turnīrā atteicās Latvijas čempione "VEF Rīga", tāpēc tiesības sacensties tajā ieguva "Ventspils", kas šo iespēju izmantoja. Zīmīgi, ka arī pērn "Ventspils" bija līdzīgā situācijā, jo startēt FIBA Čempionu līgā atteicās tā brīža Latvijas čempioni "Valmiera"/ORDO un sudraba godalgas ieguvusī "VEF Rīga".

Šosezon FIBA Čempionu līgas pamatturnīrā komandu skaits no 40 samazināts uz 32, lai veicinātu turnīra kvalitāti. Novembra beigās un februārī turnīrā būs pārtraukumi, lai basketbolisti varētu palīdzēt valstsvienībām FIBA Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs.

FIBA Čempionu līgas balvu fondā šajā sezonā paredzēts miljons eiro uzvarētājiem. Rīkotāji sedz tiesnešu izdevumus, piedevām katra pamatturnīra dalībniece saņems 50 000 eiro prēmiju. Papildus prēmijas paredzētas arī par iekļūšanu katrā nākamajā kārtā - astotdaļfinālā 70 000 eiro, ceturtdaļfinālā 100 000, par ceturto vietu 140 000 eiro, trešo vietu - 200 000, otro vietu - 400 000 eiro, bet turnīra čempioni saņems miljonu.

Pagājušajā sezonā "Ventspils" nepārvarēja šī turnīra izslēgšanas sacensību pirmo kārtu, divu spēļu summā ar 135:137 piekāpjoties Itālijas klubam Venēcijas "Umana Reyer".