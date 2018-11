Šmitam desmit punkti graujošā uzvarā Spānijas čempionāta mačā

Latvijas basketbolists Rolands Šmits svētdien guva desmit punktus viņa pārstāvētās Spānijas augstākās basketbola līgas (ACB) komandas Barselonas "Lassa" graujošā uzvarā.

"Lassa" savā laukumā ar 105:73 (25:17, 19:20, 24:24, 37:12) pārliecinoši uzveica Mursijas UCAM.

Šmits laukumā pavadīja 20 minūtes un 33 sekundes, kuru laikā latvietis realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, vienu no četriem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem, kas summā deva desmit punktus.

Vēl Latvijas basketbolists sakrāja piecas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, nopelnīja vienu piezīmi, divus sodus izprovocēja, kā arī maču pabeidza ar deviņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Rezultatīvākais uzvarētāju komandā ar 18 punktiem bija Jaka Blažičs.

Jau ziņots, ka cita Latvijas basketbolista Anžeja Pasečņika pārstāvētā Grankanārijas "Herbalife" sestdien cieta neveiksmi Spānijas čempionāta mačā, savā laukumā ar 77:91 kapitulējot Tenerifes "Iberostar".

Tikmēr ārpus pieteikuma sestdien bija Mārtiņš Laksa, kura pārstāvētā Kompostelas "Monbus Obradoiro" vienība pretinieku laukumā ar 79:83 zaudēja Badalonas "Divina Seguros Joventut".

Ar septiņām uzvarām astoņās spēlēs "Lassa" un Madrides "Real" atrodas Spānijas čempionāta kopvērtējuma vadībā. Tikmēr "Monbus Obradoiro" ir trīs panākumi un 11.vieta, bet "Herbalife" ir divas uzvaras, kas pagaidām liek atrasties 16.pozīcijā starp 18 vienībām.