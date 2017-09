Ar Polijas un Čehijas sportistu uzvaru pie Brīvības pieminekļa svētdien noslēdzās pirmais Pasaules čempionāts ielu vingrošanā spēka un izturības disciplīnā.

Augstāko – 5.vietu – spēka kategorijā ieguva Latvijas atlēts Ritvars Kārkliņš. Šajā dienā savus spēkus tautas klasē varēja pārbaudīt arī ikviens interesents, bet pasākums notika Eiropas Sporta nedēļas ietvaros.

Pasaules čempionāts ielu vingrošanā 24.septembrī sacensības norisinājās vīriešu un sieviešu grupā. Pirmo vietu izturības disciplīnā ieguva Krzistofs Susidko no Polijas, otro vietu ieņēma Krievijas atlēts Dmitrijs Docenko, savukārt trešajā vietā ierindojās Polijas pārstāvis Mariušs Paravdriks. Pašmāju sportists Gvido Šalms šajā kategorijā ieņēma 7.vietu, bet Nils Miezis – desmito.

Sieviešu vidū pirmās trīs vietas ieņēma Polijas sportistes, no kurām pirmo vietu izcīnīja Magdalēna Maleka. Vīriešu grupā spēka disciplīnā pirmo vietu ieguva Čehijas sportists Mareks Matis, otro vietu – Lukaš Milcuks no Polijas, bet trešo – Gregorijs Škurihins no Krievijas. Šajā disciplīnā Latvijas pārstāvis Ritvars Kārkliņš ieņēma piekto vietu.

Pasaules čempionātā ielu vingrošanā pie Brīvības pieminekļa piedalījās ne tikai atlēti no dažādām Eiropas valstīm – piemēram, Grieķijas, Portugāles, Igaunijas, bet savu izturību dažādos vingrojumos pierādīja arī Latvijā sabiedrībā pazīstami profesiju pārstāvji.

Gandarījumu par pasaules čempionāta ielu vingrošanā norisi pauda Māris Šlēziņš, pasaules ielu vingrošanas federācijas prezidents: "Šī bija vēsturiska diena, jo pasaules meistarsacīkstes šajās sacensībās pie Brīvības pieminekļa notika pirmo reizi. Raudzīsimies nākotnē – domāsim, kā un ko uzlabot sacensību norisē, un darīsim visu, lai sarīkotu pasaules čempionātu Rīgā atkal!"