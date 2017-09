Futbola un sporta mīļi aicināti pieteikt Futbola dienas pasākumus

Foto: Latvijas Futbola federācija

Šīgada Futbola diena ciešā draudzībā ar #BeActive Eiropas Sporta nedēļu visā Latvijā notiks no 23. līdz 30. septembrim, kad katrs futbola un sporta draugs, klubs, entuziastu grupa, klase vai darba kolektīvs tiek aicināti izplānot savu unikālo futbola pasākumu, pieteikt to www.futboladiena.lv un piedalīties cīņā par vērtīgām balvām no Latvijas Futbola federācijas (LFF).