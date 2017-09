Krievijas basketbola izlase pirmdien Stambulā Eiropas čempionāta D apakšgrupas sīvā spēlē ar 76:67 (19:18, 16:15, 18:14, 23:20) uzvarēja Beļģiju un pirms otrdien gaidāmās cīņas ar Latviju būs grupas līderes statusā.

Krievija izcīnīja trešo uzvaru tikpat spēlēs un ir D apakšgrupas vienīgā komanda, kura vēl nav zaudējusi, tikmēr Beļģijai šis bija otrais zaudējums pēc kārtas.

Latvijas un Krievijas izlases otrdien Stambulā tiksies plkst.14.15.

Latvijas izlase pirmdien ar 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34) uzvarēja D apakšgrupas pastarīti Lielbritāniju, lai gan cīņas laikā tā bija iekrājusi teju 30 punktu vadību. Latvija tika pie otrā panākuma turnīrā.

Krievijas izlasei trešo panākumu turnīrā ar 20 gūtiem punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm kaldināja komandas līderis Aleksejs Šveds, kamēr 12 punktus sameta Timofejs Mozgovs, bet pa desmit punktiem pievienoja Dmitrijs Hvostovs un Ņikita Kurbanovs.

Savukārt Beļģijas izlasē rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Maksims de Zēvs, bet 12 punktus guva Kentēns Serons.

Krievijas izlase lielāko spēles daļu bija vadībā, taču lielu pārsvaru tai iekrāt neizdevās, pēc puslaika esot vadībā vien ar 35:33. Pārsvaru krieviem nedaudz izdevās palielināt spēles trešajā ceturtdaļā, veicot septiņu punktu izrāvienu, kas ļāva panākt 50:42, spēles beigu daļā, ne bez grūtībām, pārsvaru nosargājot.

Krievijas izlase turnīru sāka ar 76:73 pārspējot mājinieci Turciju, kam sekoja uzvara ar 75:72 pret Serbiju. Tikmēr Beļģija vispirms ar 103:90 pārspēja Lielbritāniju, bet tad ar 64:92 kapitulēja Latvijai.

D apakšgrupā tagad Krievijai ir trīs uzvaras, Latvijai divi panākumi trīs dueļos, Serbijai, un Turcijai ir pa vienam panākumam divos mačos, Beļģijai viena uzvara trīs spēlēs, kamēr Lielbritānijai - trīs neveiksmes trijos mačos.

Vēl pirmdien Klužas grupā Ungārijas basketbola izlases spēlētājs Ādams Hanga guva 31 punktu, palīdzot uzvarēt Čehiju un ungāriem tikt pie svarīga pirmā panākuma turnīrā. Ungāri svinēja uzvaru ar rezultātu 85:73 (23:16, 21:17, 22:25, 19:15), sagādājot pretiniekiem otro zaudējumu trijos mačos.

Šī Ungārijai bija pirmā uzvara Eiropas čempionātos kopš 1969.gada.

Ungārijas izlases kapteinis Hanga aizvadīja varenu spēli, jo sameta 31 punktu, izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas un izdarīja astoņas rezultatīvas piespēles, tiekot pie 34 efektivitātes rādītāja punktiem. Viņš no spēles iemeta desmit no 16 metieniem, tostarp sešus no deviņiem trejačiem. Vēl ungāriem 18 punktus guva Dāvids Vojvoda. Tikmēr Čehijas izlasē pa 18 punktiem guva Tomāšs Satoranskis un Lukāšs Paliza.

Ungārija pēc puslaika bija ieguvusi 11 punktu pārsvaru (44:33), bet turpinājumā čehi spēja nedaudz pietuvoties un nepilnas divas minūtes pirms beigām atpalika ar septiņiem punktiem (71:78). Tomēr intriga šajā mačā tā arī neradās, jo Ungārija izskaņā bija labāka.

Visticamāk, šīs izlases sadalīs C apakšgrupas ceturto vietu un pēdējo ceļazīmi uz izslēgšanas turnīru.

Turnīra ievadā Ungārija ar 58:67 zaudēja Horvārtijai un ar 48:72 atzina Melnkalnes pārākumu, savukārt Čehija pirmajā spēlē ar 83:68 uzvarēja Rumāniju, bet tad ar 56:93 kapitulēja Spānijai.

Citā šīs grupas spēlē Horvātija sīvā cīņā ar 76:72 (25:17, 18:14, 19:21, 14:20) pieveica Melnkalni, izcīnot trešo uzvaru tikpat mačos.

Uzvarētājiem Bojans Bogdanovičs no Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandas Indiānas "Pacers" guva 23 punktus, bet ar 14 punktiem izcēlās Dario Šaričs, kurš pārstāv NBA klubu Filadelfijas "76ers". Tikmēr Melnkalnei ar 22 punktiem izcēlās naturalizētais amerikānis Tairīss Raiss, bet 17 punktus sameta un 11 atlēkušās bumbas izcīnīja Bojans Dubļjevičs.

Horvāti pēc puslaika bija itin drošā vadībā ar 43:31, tomēr Melnkalne nepadevās un tuvojoties mača beigām spēja pietuvoties viena punkta attālumā (72:73). Tomēr izglābties viņiem neizdevās, jo Horvātija atbildēja ar Šariča divpunktnieku un realizētu soda metienu.

Čempionāta pirmajā spēlē Horvātija ar 67:58 uzvarēja Ungāriju, bet pēc tam ar 74:58 arī Rumāniju, savukārt Melnkalne sāka ar 60:99 sagrāvi pret Spāniju, kam sekoja uzvara ar 72:48 pret Ungāriju.