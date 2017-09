Latvijas izlases rindās šajā mačā valstsvienības rekordu Eiropas čempionāta finālturnīros laboja Jānis Strēlnieks, kurš izdarīja 13 rezultatīvas piespēles. Līdz šim rekordists ar 12 piespēlēm bija Raimonds Miglinieks.

Personīgos rezultativitātes rekordus valstsvienības rindās šajā mačā sasniedza Kristaps Porziņģis un Jānis Timma, kuri katrs guva pa 27 punktiem. Abiem pietrūka septiņi punkti, lai atkārtotu Kārļa Muižnieka sasniegto Latvijas izlases rezultativitātes rekordu.

Latvijas izlase, izmantojot savu auguma pārsvaru, pirmajā puslaikā ieguva vairāk nekā 10 punktu handikapu, kas nedaudz iemidzināja Ainara Bagatska komandu. Nepilnu pusotru minūti pirms pēdējās ceturtdaļas sākuma Beļģija pietuvojās līdz 54:58, bet 4. ceturtdaļas sākumā rezultāts bija tikai 63:58 Latvijas labā. Tad sekoja izcilas vairākas minūtes Latvijas izlases sniegumā, gūti 23 punkti pēc kārtas, kas nodrošināja pārliecinošu uzvaru mačā.

Eiropas čempionāta turpinājumā Latvijai tagad svētdien ir brīvdiena, bet pirmdien un otrdien 14:15 aizvadīs savas nākamās spēles - attiecīgi pret Lielbritāniju un Krieviju.

Eurobasket 2017: Latvija – Beļģija.

Pirmie komentāri pēc Latvijas uzvaras. Plašāku reportāžu no Jāņa Bendzika, DELFI speciālā korespondenta Stambulā, lasiet Eurobasket sadaļā.Ainars Bagatskis: Ceram, ka Dāvis drīz būs atpakaļ ierindā. Neļāvām beļģiem mest trīspunktniekus, kas viņiem ļāva pārsniegt 100 punktu robežu pret britiem. Tas modernajā basketbolā nav ierasti. Mūsu spēlētāji saprata, ka laba aizsardzība un gudri metieni uzbrukumā neļaus viņiem veikt ātras pārejas. Vakar viņiem 103 punkti, šodien 64. Domāju, ka tas visu izsaka – aizsardzība! Par Jāni Timmu – nevar jau katru dienu gūt 25 vai vairāk punktu. Timma ir ļoti svarīga mūsu motora detaļa. Ja viņš negūst punktus, tad izdara piespēles un izcīna atlēkušās bumbas. Šodien viņš uzbrukumā bija karsts. Pierādīja, ka spēj gūt punktus daudzos veidos – caurgājienos, pēc atlēkušajām bumbām, ar trīspunktniekiem. Bet noteikti – uzvarēja KOMANDA.Kristaps Porziņģis: Vakar mums bija laba mācība. Smaga spēle. Bet pēc spēles beigām to aizmirsām un šodien bijām ar svaigu galvu. Varbūt pirmā un trešā ceturtdaļas nebija tās labākās, bet otrā un ceturtā bija teicama aizsardzība, un beigās droša uzvara rokās. Mēs daudz mainījāmies aizsardzībā ar sedzamajiem, neļāvām izmest brīvus metienus. Daudz runājām aizsardzībā, labi sapratāmies, palīdzējām viens otram, un tas bija veiksmīgas aizsardzības pamatā.

Tikmēr šobrīd risinās vēl divas spēles - Melnkalne pēc 1. puslaika ar 39:29 uzvar Ungāriju, bet Gruzija pēc 1. ceturtdaļas cīnās neizšķirti 19:19 ar Vāciju

Latvija - Beļģija 92:64. Spēle noslēgusiesLatvijai pārliecinoša uzvara neizpaliek!

Porziņģis iemet pēc Strēlnieka piespēles! Krīt Latvijas rekords Eurobasket finālturnīros. Līdz šim 12 piespēles bija Raimondam Migliniekam, bet tagad rekordists ir Strēlnieks!

Latvija - Beļģija 79:58Strēlnieks pēc valstsvienības rekorda Eiropas čempionātos atkārtojuma iemet tālmetienu. Uzvarai šodien nevajadzētu izpalikt... Jāspēlē 5:21 minūte.Latvijai 16:0 izrāviens!

Strēlnieks atkārto Latvijas valstsvienības rekordu - 12 rezultatīvas piespēles!

Latvija - Beļģija 70:58Latvija vareni iesāk pēdējo ceturtdaļu. Latvija atjauno +10, bet tad arēnu uzspridzina KP - pēc Janičenoka neprecīzā tālmetiena lielā ātrumā atlido Porziņģis un triec bumbu grozā!!!

Polija - Islande 91:61. Spēle noslēgusiesDienas pirmajā spēlē poļi nepažēlo Islandes basketblistus

Latvijas izlases sniegums strauji mainās, kad laukumā nav Porziņģa. Tā tam būtu arī jābūt, bet problēma ir tajā, ka vairs neizdodas tik veiksmīgi atrast citas iespējas, kā gūt punktus, jo precīzie metieni nāk grūtāk. Tas ļāva beļģiem veikt nelielu izrāvienu, bet par laimi neviens nesāka par to uztraukties, un Latvija turpināja kontrolēt notikumus. Strēlnieks šajā mačā ir fantastisks un apgādā savus komandas biedrus ar piespēlēm, bet Porziņģis un Timma izmanto pārākumu savās pozīcijās. Strēlniekam jau 11 piespēles, bet Latvijas rekords Eiropas čempionātos pieder Raimondam Migliniekam (12 piespēles).

Latvija - Beļģija 63:55. Noslēgusies 3. ceturtdaļaBeļģi samērā viegli samazināja starpību līdz "-4", bet veiksmīga ceturtdaļas izskaņa ļauj Latvijai vieglāk uzelpot.

Latvija - Beļģija 58:46Diezgan jokaina 3. ceturtdaļa. Daudz kļūdu, kritienu, cīņu par bumbām parketā...Latvija turpina saglabāt pārsvaru 10 punktu robežās

Latvija - Beļģija 54:44Latvijas izlase atslābst aizsardzībā un par to nākas samaksāt. Beļģi samazina starpību līdz -10. Bagatskis dusmīgs par notiekošo un prasa pārtraukumu, jo spēle diezgan haotiska un kļūdām bagāta.

Latvija - Beļģija 50:332. puslaiku Latvija sāk ar Gražuļa danku pēc Strēlnieka piespēles. Tad Porziņģis iemet vienu no diviem sodiem

Latvija - Beļģija 47:33. Sākas 2. puslaiks

Dāvis no malas noskatās spēli, bet mača gaitā aktīvi iesaistās notikumos - dzen komandas biedrus uz priekšu! Komandas gars ir lielisks!

Porziņģis pirmajā puslaikā izcēlies ar 18 punktiem, Timma pievienojis 13 punktus. Beļģiem astoņus punktus guvis Ervels.

Statistika parāda, ka Beļģija metienus izpilda ar augstu precizitāti, taču Latvijai ar savu aizsardzību izdevies panākt, ka viņi grozam uzbrūk retāk. Taču Latvijai nākas līderiem dot garas minūtes - Timma laukumā bija 17:22 minūtes, Strēlnieks laukumā pavadījis 17:09 minūtes, Porziņģis nospēlējis 14:44 minūtes, Dairis Bertāns - 15:23 minūtes.

Tiklīdz izdevās beļģiem atņemt metienu iespējas, tā spēle aizgāja Latvijas kontrolē. Ļoti labi izdodas izmantot to, ka beļģiem nav izteikta centra spēlētāja, līdz ar to latvieši dzīvo soda laukumā. Līdz ar to savu pārsvaru pārliecinoši var izmantot Kristaps Porziņģis, arī Timma izmantoja savas iespējas. 24 punktu no 47 Latvija guvusi no soda laukuma, bet pretinieku kļūdām Latvijai jau 19 punkti.

Latvija - Beļģija 47:33. Noslēdzies 1. puslaiksPuslaika izskaņā labi spēlē iesaistās Meiers, līdz ar to atkal Bagatskis pirmajā puslaikā izmantojis visus pieejamos basketbolistus (Dāvis, kā zināms, nespēlē). Viņš gan nerealizē vienu sodu, kas ir pirmais neprecīzais Latvijai šajā spēlē.

Latvija - Beļģija 44:33Latvijai vairākas diezgan pasīvas epizodes aizsardzībā, bet uzbrukumā viss iet no rokas. Bagatskis pirms puslaika pārtraukuma papras pārtraukumu

Latvija - Beļģija 39:28Strēlnieks paslīdz uz grīdas, it kā ir ārpus laukuma, bet tiesneša svilpe klusē. Uz to enerģiski norāda beļģu treneris, par ko saņem tehnisko piezīmi. Porziņģis iemet sodu, tad KP iemet savu 18. punktu spēlē un panāk +11 Latvijai

Latvija - Beļģija 34:28Beļģu spēles sākuma varonis Ervels saņem trešo sodu un tiek nomainīts. Latvija daudz spēlē uz Porziņģi, arī Strēlnieks un citi meklē KP.Spēli uz brīdi nedaudz ietekmē tiesneši - strīdīgā situācijā Timma saņem sodu cīņā par atlēkušo bumbu, bet tad soģi "atdod atpakaļ" sodu, saskatot beļģiem sodu uzbrukumā. Timma uz tiesnešu strīdīgo sodu atbild ar 2+1Beļģija joprojām 2. ceturtdaļā iemetusi tikai vienu metienu no spēles, bet nospēlētas 5 minūtes

Latvija - Beļģija 31:25Latvija otro reizi ceturtdaļā notur beļģus 24 sekundēs, bet Latvijas uzbrukumā KP gūst 2+1. Porziņģim jau 15 punkti!

Latvija - Beļģija 28:25Strēlnieku bloķē pēdējo sekunžu metienā, bet Latvija aizsardzībā nospēlē tīri 24 sekundes un aptur pretinieku. Latvijai diezgan mokošs uzbrukums, bet Porziņģis parāda meistarību un pagriezienā iemet. Tad Porziņģim danks pēc bumbas saņemšanas zem groza.Latvijai un Beļģijai nesekmīgi uzbrukumi, pretinieki ņem pārtraukumu

Latvija - Beļģija. Sākas 2. ceturtdaļa

Tikmēr Helsinkos poļus neuztrauc Islandes komandas lielais atbalsts tribīnēs - pēc puslaika Polija vadībā ar 41:29.

Beļģijas izlase spēle sākumā spēlēja tieši tā, kā to treneris Bagatskis vakar prognozēja – viņi savus uzbrukumus izspēlē ātri un noslēdz to ar metieniem no distances. Soda laukumā Beļģija praktiski nedodas, šajā ziņā Latvijas izlase darbojas daudz labāk, jo punkti pārsvarā gūti no tuvas distances. Tiesa, tas nav traucējis mest tālmetienus, un trāpīti divi no septiņiem. Ja kāds iedomājās, ka būs viegla spēle, tad viņš kļūdījās.

Latvija - Beļģija 24:25 Noslēgusies 1. ceturtdaļaCeturtdaļas izskaņā abam komandām punkti tik raiti vairs nenāk. Beļģi panāk +4, bet Bertāns iemet trijnieku. Tad komandas apmainās ar precīziem uzbrukumiem, un pēc pirmās ceturtdaļas "-1".

Latvija - Beļģija 19:19Lai gan spēle ir diezgan lēnīga, punkti tiek gūti raiti. Latvijai nesokas tālmetieni. Porziņģis ar diviem sodiem izlīdzina rezultātu.

Latvija - Beļģija 17:16Komandas apmainās rezultatīviem uzbrukumiem un rezultāts strauji aug

Latvija - Beļģija 11:12Porziņģis ar diviem sodiņiem pirmo reizi izvirza vadībā Latviju, bet tad ar "danku" gūst vēl divus punktus. Beļģi ar diviem rezultatīviem uzbrukumiem atgūst vadību

Latvija - Beļģija 7:8Timma iemet no groza apakšas, bet Ervelle iemet arī tālmetienu. Tad Strēlnieks caurgājienā gūst punktus. Porziņģim neveiksmīgs sākums, divi neprecīzi metieni un "kurvītis" uzbrukumā.Timma ar tālmetienu samazina starpību līdz minimumam

Latvija - Beļģija 0:5Latvijai neveiksmīgs uzbrukums, bet pirmos punkuts gūst beļģi. Porziņģim neveiksmīgs metiens, tad Ervelle, kurš iemeta pirmo grozu, trāpa ar sodu. 0:5 - nepatīkams sākums

Latvija - Beļģija. Spēle sākusies

Latvijas sākumsastāvā neliels pārsteigums - Gražulis, kurš aizstāj Šmitu. Pārējais četrinieks tāds pats - Porziņģis, Dairis Bertāns, Strēlnieks un Timma.

Komandas tiek izsauktas laukumā. Pēc tam sekos valstu himnas, 3 minūšu iesildīšanās un spēle varēs sākties

Latvijas "attiecības" ar Beļģiju ir diezgan neilgas, bet sāpīgas. Nav gājis viegli. 2013. gadā EuroBasket otrā posma pēdējā spēlē zaudējums ar 56:60, kas atņēma Latvijai cerības uz ceturtdaļfinālu. Pēc diviem gadiem Eurobasket 2015 atklāšanas spēlē “Arēnā Rīga” uzvara ar 78:67, bet vēl pēc 3.ceturtdaļas bija 51:52.

Pirms spēles uz arēnas ekrāniem sveicienu Latvijas izlasei nosūtīja Martins Dukurs: "Lai labi krīt!"

Latvijas basketbolisti jau iznākuši laukumā, bet Dāvis Bertāns nav ar komandu. Tātad - viņš šajā mačā piedalīties nevarēs. Pagaidām gan nav precīzas informācijas par viņa savainojumu, bet baumo, ka viņš esot savainojis rokas pirkstu

solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-padding-alt:0cm 0cm 0cm 0cm; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext"> mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:12.6pt"> 0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:center;line-height:normal">2. septembra spēles border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:49.95pt"> margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">Klužas grupa 15:00 Melnkalne – Ungārija 17:45 Čehija – Spānija 20:30 Horvātija - Rumānija none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:49.95pt"> margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">Stambulas grupa 14:15 Latvija – Beļģija 17:00 Krievija – Serbija 21:00 Lielbritānija - Turcija border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 0cm 0cm 0cm;height:49.95pt"> margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">Helsinku grupa 13:45 Polija – Islande 16:30 Grieķija – Francija 20:00 Somija - Slovēnija none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:49.95pt"> margin-bottom:.0001pt;line-height:normal">Telavivas grupa 15:45 Gruzija – Vācija 18:30 Ukraina – Itālija 21:30 Izraēla - Lietuva

Eurobasket 2017 trešā spēļu diena ir sākusies. Helsinku jeb A grupā pirmajā cīņā spēkus samēro Polija un Islande. Kopā šodien Helsinkos, Telavivā, Klužā un Stambulā notiks 12 spēles - spēlēs visas 24 Eurobasket dalībnieces.

Beļģijas izlases uzvarā pār Lielbritāniju rezultatīvākais ar 21 punktu bija Maksīms de Zēvs, Sems van Rosoms guva 19 punktus, bet Pjērs Antuāns Žilē pievienoja 19 punktus. De Zēvs un Žilē ir spēka uzbrucēji, kuri pie pirmās iespējas izdara metienu pa grozu, un to vakar akcentēja arī Ainars Bagatskis.

Beļģijas izlase labi apzinās, ka Latvijas izlases sastāvs uz papīra izskatās ļoti iespaidīgi. Uzbrucējs Pjērs Antuāns Žilē sacīja: "Latvijai ir laba komanda, jo tās sastāvā ir Eirolīgas un NBA spēlētāji. Spēle būs smaga gan fiziski, gan mentāli, bet mēs esam gatavi cīnīties." http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/belgijas-izlases-treneris-un-speletaji-apzinas-latvijas-valstsvienibas-ambicijas-eurobasket-2017.d?id=49201867

Tikai pirms spēles kļūs zināms, vai Dāvis Bertāns varēs šodien doties laukumā. Pagaidām viņš vēl neiesildās kopā ar komandu. http://www.delfi.lv/sports/news/eurobasket/zinas/nav-skaidribas-par-davja-bertana-spelesanu-pret-belgiju.d?id=49202081

Latvijas basketbolistiem Eiropas čempionāta otrajā spēlē pretinieki sestdien ir Beļģijas valstsvienība. Beļģijas izlase Latvijai 2013. gadā aizlika priekšā kāju ceļā uz Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu, bet 2015. gadā latvieši par šo neveiksmi reabilitējās.