Otrajā ceturtdaļā, realizējot tālmetienu, Gasols guva savu 1105. punktu Eiropas čempionātos, par vienu punktu apsteidzot līdzšinējo rekordistu Toniju Pārkeru. Pirms turnīrā vecākais no brāļiem Gasoliem jau apsteidza Dirku Novicki, kuram ir 1044 punkti.

📈👌 With this basket @PauGasol became the new FIBA #EuroBasket All-Time leading scorer!

#LegendGasol #EuroBasket2017 pic.twitter.com/fq0yy3KkY8— FIBA (@FIBA) September 7, 2017