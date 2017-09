Speciāli no Stambulas

Latvijas basketbolisti ar rezultātu 89:79 pārspēja Turciju, izcīnot otro vietu "Eurobasket 2017" D grupā un astotdaļfinālā pretiniekos iegūstot Melnkalni. Savukārt Turcija samierinājās ar ceturto vietu grupā un izslēgšanas spēles sāks pret Spānijas valstsvienību.

"Vēlos pateikties mūsu un turku faniem, jo atmosfēra arēnā bija lieliska. Mēs to izbaudījām," pēcspēles preses konferencē teica Blūms. "Mēs mentāli bijām gatavi šai spēlei, un nospēlējām visas 40 minūtes vienā līmenī. Mēs parādījām raksturu, jo pret Turciju spēlēt viņu mājās nav viegli. Mēs visi spēlējām ar sirdi."

Arī Dairis Bertāns sacīja, ka šādā atmosfērā spēlēt bija ļoti patīkami, tomēr viņš izcēla, ka izlases kapteinis svarīgā brīdī parādīja, cik viņš ir svarīga komandas sastāvdaļa.

"Blūms ir malacis. Viņš uznāca laukumā un iemeta. Viņam šajā komandā ir tāda loma, un šodien viņš to izdarīja," teica vecākais no brāļiem Bertāniem. "Pirms tam varbūt bija tādas spēles, kur tik ļoti nevajadzēja viņa ieguldījumu, bet, kad vajadzēja, viņš pavilka komandu grūtā brīdī. Mēs nevarējām uzbrukumā atrast to ritmu, bet ar pāris tālmetieniem Blūms mūs noturēja priekšā."

Šajā mačā svarīgu lomu spēlēja arī Žanis Peiners un Aigars Šķēle, kuram pēdējā ceturtdaļā vajadzēja nomainīt novājināto Jāni Strēlnieku. Dāvis Bertāns akcentēja to, ka visi laukumā nākušie spēlētāji deva ieguldījumu uzvarā.

"Jebkurš, kurš nāca laukumā, spēlēja ar lielu enerģiju, un katrs deva ļoti lielu pienesumu. Sevišķi Žanis un Aigars ar savu agresivitāti nospēlēja ļoti labi. Tiešām prieks, ka visi bija gatavi," sacīja Dāvis Bertāns.

Turcijas izlase arī šajā mačā aizsardzībā centās aktīvi darboties pa visu laukumu, tomēr Latvijas izlasei izdevās tikt galā ar pretinieku centieniem atņemt bumbu. "Bija jāmēģina mierīgi apspēlēt viņu presingu. Viņi ieguva dažus punktus no mūsu kļūdām, taču, apspēlējot presingu, mēs vieglos punktus dabūjām vairāk nekā viņi," turpināja Dairis Bertāns

Dāvis Bertāns skaidroja, ka turki ne ar ko nav pārsteiguši, bet pretinieku izrāvienu trešajā ceturtdaļā viņš skaidroja ar pašu neveiksmīgi aizvadītiem momentiem: "Viņi izmantoja dažas mūsu kļūdas, sasteigtus metienus un neveiksmīgas epizodes. Viņi uztaisa izrāvienu, mēs uztaisām izrāvienu – tāds ir basketbols."

Viņš arī piebilda, ka Latvijas izlases spēlētāji negribēja astotdaļfinālā spēlēt pret Spāniju, kas šo turnīru atkal aizvada ļoti augstā līmenī. Latvijas izlasei pretiniekos izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā būs Melnkalne, un Dāvis Bertāns atzina, ka tikai tagad var sākt domāt par šo maču.