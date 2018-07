Sporta arbitrāžas tiesa (CAS) piektdien atcēla slavenā Itālijas futbola kluba "AC Milan" diskvalifikāciju no dalības Eirokausos.

Jūnijā Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) finansiālu pārkāpumu dēļ no nākamās sezonas UEFA Eiropas līgas turnīra diskvalificēja "AC Milan" komandu.

Pēc tam gan "AC Milan" vērsās CAS, kas apmierināja itāļu apelāciju un atcēla diskvalifikāciju no Eirokausiem.

CAS šādu UEFA sodu nodēvēja par nesamērīgu, kā arī šajā lēmumā daži svarīgi elementi neesot pienācīgi novērtēti, turklāt "AC Milan" kluba finansiālā situācija pēc īpašnieku maiņas esot krietni labāka.

UEFA diskvalificēja "AC Milan" no Eirokausiem, jo nebija pārliecināta par kluba finansiālo stabilitāti pēc tam, kad to pērn iegādājās Ķīnas uzņēmēji par 740 miljoniem eiro no itāļa Silvio Berluskoni. Savukārt pagājušajā vasarā Milānas klubs iztērēja aptuveni 200 miljonus eiro spēlētāju iegādēs, kas arī pievērsis UEFA uzmanību.

Tāpat Milānas klubam ir izsniegts 300 miljonus eiro liels kredīts ar visai lielu procentu likmi no ASV investīciju uzņēmuma "Eliott Management".

Kā vēstīja UEFA, "AC Milan" pārkāpusi noteikumus, kurus neievērojot, kluba uzkrātie zaudējumi var novest pie nenokārtojama parāda.

Zīmīgi, ka šajās problēmās "AC Milan" kluba direktors Marko Fasone vaino Berluskoni.

Savulaik par līdzīgiem pārkāpumiem diskvalifikācijas saņēmušas tādas komandas kā "Malaga" no Spānijas, Belgradas "Crvena zvezda" no Serbijas un Stambulas "Galatasaray" no Turcijas.