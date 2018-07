Valsts čempione Jūrmalas "Spartaks" pirmdien "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas 16. kārtas spēlē prata atspēlēt divu vārtu deficītu un aizraujošā cīņā ar 4:3 (1:0) uzvarēja "Metta/Latvijas Universitāte" komandu, savukārt galvaspilsētas derbijā "Riga" ar 1:0 (0:0) pieveica kopvērtējuma līderus RFS.

Vienīgos vārtus spēles 65.minūtē guva Lukjanovs, kurš laukumā nāca uz maiņu pēc pirmā puslaika.

Tāpat "Riga" rindās debiju piedzīvoja uzbrucējs Deniss Rakels, kuram šī bija pirmā virslīgas spēle teju astoņu gadu laikā, pirms tam spēlējot ārzemēs.

Arī Lukjanovs iepriekšējās sešas sezonas pavadīja ārzemēs, spēlējot Krievijas pēc spēka otrās jeb Nacionālās līgas čempionātā. Pussargs 17 spēlēs ir pārstāvējis arī Latvijas nacionālo izlasi.

Pirms šīs spēles notika RFS komandas līdzjutēju gājiens no Brīvības pieminekļa uz "Skonto" stadionu. Ja tribīnēs skaļāki bija RFS atbalstītāji, tad laukumā jau no sākuma aktīvāki bija "Riga" vīri. RFS nepatīkamu triecienu saņēma 15. minūtē, kad nesavaldību nodemonstrēja Savičs, tiekot noraidīts no laukuma.

Pirmajā puslaikā "Riga" pārsvaru nespēja izmantot, bet spēles otrajā daļā tas izdevās pēc standartsituācijas, kad RFS komanda neveiksmīgi nospēlēja savā soda laukumā, nespējot izsist bumbu. Tā nonāca pie Lukjanova, kurš precīzi sita tuvējā vārtu stūrī.

Arī beigās notikumus kontrolēja "Riga" komanda, taču rezultāts vairs nemainījās.

RFS vienībai līdz ar to pārtrūka astoņu uzvaru sērija turnīrā, bet "Riga" izcīnīja sesto uzvaru pēc kārtas, turklāt visas gūtas, pašiem nezaudējot vārtus.

Savukārt spēlē Slokā "Spartaks" spēles 71. minūtē nokļuva iedzinējos ar 1:3, kad pretinieku rindās 13 minūšu laikā ar "hat-trick" izcēlās Vladislavs Fjodorovs. Tomēr atlikušajā laikā jūrmalnieki savā laukumā Slokā ne tikai spēja izvairīties no zaudējuma, bet arī izrāva uzvaru, kad 89. minūtē precīzs bija uz maiņu nākušais Kaspars Svārups.

"Metta/LU" jau kompensācijas laikā varēja izraut arī neizšķirtu, taču līdz sensācijai nedaudz pietrūka, jo teicami nospēlēja "Spartaka" vārtsargs Jevgeņijs Nerugals.

Spēle bija ļoti dinamiska ar daudz vārtu gūšanas iespējām, taču pirmajā puslaikā no tām tika izmantota tikai viena, kad 21.minūtē precīzs bija Artemijs Maļejevs.

Savukārt otro puslaiku lieliski sāka "Metta/LU", jo rīdziniekiem piederēja izteikts pārsvars, ko trīs vārtu guvumos pārvērta Fjodorovs, izceļoties spēles 58., 67. un 71. minūtēs. Neskatoties uz to, spēles beigās "Spartakam" izdevās izglābties. Vispirms starpību 78. minūtē samazināja Vitors Silva Onorātu, divas minūtes vēlāk precīzs no tālas distances bija Jevgeņijs Kobzars, bet uzvaras vārtus 89. minūtē ar galvu guva Svārups, kurš laukumā uz maiņu nāca 72. minūtē.

"Spartaka" futbolisti šobrīd ir uz viļņa, jo sasnieguši UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas otro kārtu, kurā pirmajā spēlē ar 6:0 tika sagrauta Sanmarīno čempione Montedžardīno "La Fiorita". Šonedēļ viesos būs jāaizvada atbildes spēle, taču uzvarētājs divu maču summā jau ir tikpat kā zināms. Pirms tam jūrmalnieki UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā cienījami nospēlēja pret titulēto Serbijas komandu Belgradas "Crvena zvezda", kurai divu spēļu summā zaudēja ar 0:2.

Virslīgas kopvērtējuma galvgalī ar 37 punktiem 15 spēlēs joprojām ir RFS, tai ar 31 punktu seko "Riga" un "Ventspils", kam ir attiecīgi 15 un 16 spēles. Aiz labāko trijnieka ar 29 punktiem ir "Spartaks", bet par punktu atpaliek "Liepāja/Mogo", kam ir 14 spēles.

14 punktus iekrājusi "Jelgava", četri punkti ir "Metta/LU" vienībai, bet divi - "Valmiera Glass/ViA" futbolistiem.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10. novembrī.