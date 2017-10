Noskaidroti 2018. gada Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas turnīra Eiropas zonas "play-off" kārtas pāri, kuros astoņas valstsvienības cīnīsies par pēdējām četrām vietām uz finālturnīru, vēsta Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA).

Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas grupu turnīrā astoņas labākās otro vietu ieguvušās komandas turpina cīņu par vietu finālturnīrā, aizvadot "play-off" kārtu. Otrdien UEFA izlozēja pārus, kas sadalīs pēdējās ceļazīmes un finālturnīru.

"Play-off" kārtā saistošākais duelis varētu būt starp Zviedrijas un Itālijas valstsvienībām. Abas komandas pēdējo reizi oficiālā spēlē tikās EURO 2016 turnīrā, kad apakšgrupas cīņā itāļi uzvarēja ar 1:0.

Tāpat Īrijas valstsvienība spēkosies ar Dāniju. Īriem šī būs jau astotā reize, kad tā piedalās Pasaules kausa "play-off" kārtas spēlē. Līdz šim šajos mačos gūtas trīs uzvaras.

Vēl Ziemeļīrijas valstsvienība samēros spēkus ar Šveici, bet Horvātija tiksies ar Grieķiju.

Cīņa par pēdējām vietām Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā risināsies 9. un 14. novembrī. Uzvarētāji divu spēļu summā dosies uz prestižo turnīru, kas risināsies Krievijā.

No Eiropas Pasaules kausam jau kvalificējušās Beļģijas, Anglijas, Francijas, Vācijas, Islandes, Polijas, Portugāles, Krievijas, Serbijas un Spānijas valstsvienības. Savukārt no pārējās pasaules finālturnīrā spēlēs arī Argentīna, Brazīlija, Kolumbija, Kostarika, Ēģipte, Irāna, Japāna, Meksika, Nigērija, Panama, Saūda Arābija, Dienvidkoreja, Urugvaja, kā arī vēl trīs valstis no Āfrikas, kuras tiks apstiprinātas novembrī.

"Play-off" kārtā spēkosies arī Hondurasa un Austrālija, kā arī Jaunzēlande un Peru.