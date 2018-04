"Jelgavas" komanda svētdien "SynotTip" Latvijas futbola virslīgas jaunās sezonas pirmā kārtas mačā Olainē ar 1:0 (0:0) pārspēja iepriekšējo divu sezonu čempioni Jūrmalas "Spartaku", bet RFS komanda savā laukumā ar 3:1 (2:0) pārspēja "Metta"/"Latvijas Universitāte" vienību.

Jelgavniekiem vienīgos vārtus guva Vladislavs Kozlovs, kurš iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja "Spartaku". Kozlovam šie bija 50. vārti "Jelgavas" komandas kreklā, jo Zemgales klubu viņš pārstāvēja arī no 2010. līdz 2012. gadam, kā arī 2014. gadā.

Pirmajā puslaikā lietainajos un drēgnajos laikapstākļos nevienai no komandām vārtus gūt neizdevās. Otrā puslaika sākumā "Jelgavas" komandas spiediens noslēdzās ar vārtu guvumu, mača 52. minūtē Kozlovam uz soda laukuma robežas apstrādājot bumbu un raidot to vārtos. Puslaika turpinājumā starp abām komandām vairākas reizes izcēlās asumi, abām vienībām mača noslēdzošajā pusstundā tiekot pie astoņām dzeltenajām kartītēm. Dažas sekundes pirms mača finālsvilpes Edgaram Gauračam bija iespēja izraut neizšķirtu, taču "Spartaka" uzbrucējs no tuvas distances sita garām vārtiem.

"Jelgava" šajā starpsezonā ir piedzīvojusi nopietnas izmaiņas, jo to ir pametuši 15 futbolisti, tostarp tādi līderi kā Kaspars Ikstens, kapteinis Gints Freimanis un aizsargs Mārcis Ošs, no kuriem pēdējie pastiprinājuši tieši "Spartaka" rindas. Pērn vasarā par komandas galveno treneri ieceltais krievs Raviļs Sabitovs nenoliedz, ka pašlaik notiek vienības atdzimšana.

"Jelgavai" šajā starpsezonā pievienojās jau iepriekš Zemgales klubu pārstāvējušais uzbrucējs Vladislavs Kozlovs, kurš iepriekšējās divas sezonas pārstāvēja Jūrmalas "Spartaku", kūrortpilsētas komandu aizvedot līdz diviem Latvijas čempiontituliem. Tāpat vienībā atgriezušies japānis Rjotaro Nakano un lietuvietis Mindaugs Grigarāvičs, kā arī pievienojušies vairāki citi leģionāri.

Izmaiņas skārušas arī "Spartaks" komandu, kas pagājušajā sezonā saskārās ar finansiālām problēmām. Par tās galveno treneri iecelts Uzbekistānas speciālists Samvels Babajans, kamēr bez Freimaņa un Oša tai pievienojušies arī pieredzējušie pussargi Aleksejs Višņakovs, Jurijs Žigajevs un Andrejs Kovaļovs, kā arī vārtsargs Andrejs Pavlovs.

Tiesa, vienībā vairs nav iepriekšējās sezonas virslīgas labākais futbolists, krievu pussargs Jevgēņijs Kozlovs.

"Spartaka" ģenerāldirektors un vienlaikus arī uzbrucējs Edgars Gauračs šonedēļ aģentūrai LETA neslēpa, ka komandas mērķis ir aizstāvēt pērn izcīnīto čempiontitulu, kā arī sekmīgi cīnīties UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Rīgā notikušajā duelī RFS labā vārtus guva Kaspars Dubra, Roberts Savaļnieks un Roberts Uldriķis, kamēr "Metta"/LU vienībā izcēlās Tamirlans Džamalutdinovs.

Pirmajā puslaikā RFS pakāpeniski izdarīja spiedienu uz "studentu" vārtiem, un spēles 32. minūtē mājinieku centieni vainagojās ar panākumu. Pēc centrējuma soda laukumā Vjačeslavs Isajevs ar galvu piespēlēja bumbu savam partnerim aizsardzības centrā Dubram, RFS kapteinim atklājot mača rezultātu. Sešas minūtes vēlāk RFS gruzīnu pussargs Beka Vačiberadze izgāja viens pret "Metta"/LU vārtsargu Dāvi Ošu, bet neapspēlēja pretinieku. Tiesa, bumba nonāca viņa tautieša Lašas Šergelašvili rīcībā, kurš tālāk to pāradresēja Savaļniekam, latviešu futbolistam panākot 2:0.

Otrajā puslaikā "Metta"/LU meklēja iespējas veidot vārtu gūšanas momentus, 11 minūtes pirms pamatlaika beigām Ņikitam Ivanovam nopelnot 11 metru soda sitienu. "Metta"/LU rindās "pendeli" izpildīja Krievijas futbolists Džamalutdinovs, kurš bija nekļūdīgs un vienus vārtus atguva. Mača kompensācijas laikā, viesiem cenšoties izraut neizšķirtu, Ošs devās pāri laukumam, bet bumbu savā rīcībā ieguva RFS un uzbrukuma smailē nonāca Uldriķis, kurš ar sitienu tukšā "Metta"/LU cietoksnī panāca 3:1.

RFS pirms šīs sezonas piesaistīja jaunu galveno treneri, par to kļūstot lietuviešu speciālistam Valdam Dambrauskam, kurš pirms tam divus gadus trenēja Viļņas "Žalgiris" vienību. Tiesa, starp potenciālajiem trenera kandidātiem bijis arī pašreizējais Latvijas izlases stūrmanis Aleksandrs Starkovs.

Šīs sezonas RFS budžets tiek lēsts 800 000–900 000 eiro apmērā, kas pēc kluba ģenerāldirektora Maksima Krivuņeca vārdiem ir nedaudz lielāks par iepriekšējā gada finansiālo rocību.

Šīs starpsezonas nopietnākie RFS papildinājumi ir vārtsargs Kaspars Ikstens, kurš pārnācis no "Jelgavas", kā arī no šīs dienas pretinieces "Metta"/LU iegūtais Latvijas izlases pussargs Dāvis Ikaunieks. Tāpat starpsezonā RFS komandas rindas papildināja pussargs Jevgeņijs Kazačoks un baltkrievu uzbrucējs Dmitrijs Platonovs, kuri iepriekš pārstāvēja Jūrmalas "Spartaku". Vēl nesagaidot pērnās sezonas beigas, RFS parakstīja līgumu ar vēl vienu Latvijas izlases pussargu Gļebu Kļuškinu, kurš pirms tam spēlēja "Jelgavā".

Tikmēr "Metta"/LU ar nopietnām izmaiņām sastāvā nav izcēlusies, iespējas dodot savas futbola skolas audzēkņiem.

Pirms tam sestdien virslīgas sezonas atklāšanas dienā "Liepāja"/"Mogo" tikai mača beigās ar 1:0 uzvarēja "Riga", kamēr "Ventspils" ar 3:1 pieveica turnīra jaunpienācēju "Valmiera Glass"/ViA.

Šajā sezonā astoņas virslīgas komandas aizvadīs četrus apļus, tādējādi kopumā katra nospēlēs pa 28 mačiem. Sezona noslēgsies 10. novembrī.

Virslīga kopš pērnā gada maija līdz šī gada februārim funkcionēja bez izpilddirektora. Šajā amatā nu stājies Ainārs Dakša, kurš pirms tam bija Latvijas Volejbola federācijas (LVF) ģenerālsekretārs.

Pirms šīs sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraidīs virslīgas mačus, kā arī katrā centrālajā kārtas mačā būs studija.

Iepriekšējā sezonā Jūrmalas "Spartaks" otro gadu pēc kārtas izcīnīja valsts čempionu titulu, aiz sevis atstājot "Liepāja"/"Mogo" vienību, kamēr trešā palika "Riga".